Информирование ТЦК - нужно ли сообщать о работе по совместительству

Работа по совместительству — нужно ли информировать ТЦК
Если военнообязанный гражданин устроился на работу по совместительству, имея основное место работы, он не обязан сообщать об этом территориальному центру комплектования. Юристы объяснили, кто должен сообщить об этом факте в ТЦК.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.
Уведомление в ТЦК — имеет ли обязанность работник
Военнообязанные граждане должны сообщать территориальный центр комплектования об основных событиях в их жизни — скажем, о рождении детей или смене места жительства.
К юристам обратился гражданин, который работает учителем на основной работе, но недавно устроился еще и на работу по совместительству.
Мужчина поинтересовался, обязан ли он сообщить об этом в территориальный центр комплектования.
"Вы не обязаны этого делать", — заверил этого гражданина, комментируя его ситуацию, адвокат Вячеслав Кирда.
Кто должен уведомить ТЦК
Вместе с тем, подчеркнул юрист, сообщить о таком факте в территориальный центр комплектования все же необходимо.
Но это, отметил Кирда, должен сделать не сам работник.
"О Вашем трудоустройстве должен сообщать непосредственно новый работодатель", — резюмировал адвокат.
Таким образом, работник не несет никаких обязательств и ответственности за сообщение в ТЦК о работе по совместительству.
