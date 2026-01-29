Информирование ТЦК - нужно ли сообщать о работе по совместительству

Работники на предприятии. Фото: "Чортків.City"

Если военнообязанный гражданин устроился на работу по совместительству, имея основное место работы, он не обязан сообщать об этом территориальному центру комплектования. Юристы объяснили, кто должен сообщить об этом факте в ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Вячеслав Кирда.

Уведомление в ТЦК — имеет ли обязанность работник

Военнообязанные граждане должны сообщать территориальный центр комплектования об основных событиях в их жизни — скажем, о рождении детей или смене места жительства.

К юристам обратился гражданин, который работает учителем на основной работе, но недавно устроился еще и на работу по совместительству.

Мужчина поинтересовался, обязан ли он сообщить об этом в территориальный центр комплектования.

"Вы не обязаны этого делать", — заверил этого гражданина, комментируя его ситуацию, адвокат Вячеслав Кирда.

Кто должен уведомить ТЦК

Вместе с тем, подчеркнул юрист, сообщить о таком факте в территориальный центр комплектования все же необходимо.

Но это, отметил Кирда, должен сделать не сам работник.

"О Вашем трудоустройстве должен сообщать непосредственно новый работодатель", — резюмировал адвокат.

Таким образом, работник не несет никаких обязательств и ответственности за сообщение в ТЦК о работе по совместительству.

