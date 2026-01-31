Полиция проверяет стрельбу в инциденте с участием ТЦК в Житомирском районе

Работники полиции. Фото иллюстративное: Национальная полиция Украины

Утром 31 января в Новогуйвинской общине произошел конфликт между военнослужащим Территориального центра комплектования и местным жителем. Полицейские сектора реагирования отдела полиции №1 в Житомирском районе проверяют обстоятельства.

Об этом сообщила пресс-служба полиции Житомирской области в Facebook, в субботу, 31 января.

Что известно об инциденте

По данным полиции, конфликт со стрельбой возник между представителем ТЦК, который осуществлял мобилизационные мероприятия, и местным жителем. В этот спор также вмешались случайные прохожие.

"Как следствие — возникла потасовка, во время которой военнослужащий произвел выстрел из стартового пистолета, который имел при себе. Полицейские сектора реагирования отдела полиции №1, которые находились на месте происшествия, прекратили конфликт", — отметили в полиции.

Известно, что ни одному гражданскому гражданину никаких телесных повреждений нанесено не было. Все участники этого события впоследствии были установлены. По данному факту сейчас идет проверка, после которой будет окончательная правовая оценка этого события со стороны полиции.

Напомним, что в Украине действуют ужесточенные правила мобилизации. Адвокат Татьяна Козян ответила на вопрос, могут ли ТЦК присылать повестки "бесконечно".

Ранее мы также информировали, что условный срок, за определенные статьи Уголовного кодекса, не позволяет ТЦК мобилизовать осужденного. Юристы объяснили, имеет ли при этом ТЦК право его штрафовать.