Главная Военная экономика Юрист ответила, может ли ТЦК "бесконечно" присылать повестки

Юрист ответила, может ли ТЦК "бесконечно" присылать повестки

Ua ru
Дата публикации 31 января 2026 07:30
Могут ли ТЦК бесконечно отправлять повестки - что говорит юрист
Проверка документов у военнообязанного. Иллюстративное фото: УНИАН

В Украине уже долгое время действуют ужесточенные правила мобилизации, которые за нарушение воинского учета (включая неявку по повестке), предусматривает штраф от 17 до 25 тысяч гривен. При этом у многих возникает вопрос, могут ли ТЦК присылать повестки "бесконечно" и какая ответственность за их "игнор".

Ответ на это в комментарии РБК-Украина сказала адвокат Татьяна Козян.

Сколько повесток может направить ТЦК

"Повестки ТЦК и СП направляются до выполнения обязанности военнообязанного. Если лицо не появляется, за каждое нарушение предусмотрен отдельный штраф. Таким образом, количество штрафов зависит от фактических действий лица и конкретных зафиксированных нарушений", — заявила специалист по военному праву.

Татьяна Козян пояснила, что на данный момент система воинского учета работает в полной связке с государственными реестрами, что позволяет автоматизировать выявление нарушителей. Территориальные центры комплектования вправе выносить постановления о наложении административного взыскания без личного присутствия военнообязанного, если зафиксировано получение повестки либо есть официальная отметка о невозможности ее вручения.

При длительном уклонении от уплаты штрафов возможны более жесткие меры воздействия, вплоть до блокировки банковских счетов.

"Хотя закон не устанавливает "бесконечное" количество повесток, в практике территориальных центров комплектования отправка повторных повесток является нормой, поскольку это является частью выполнения обязанностей гражданина. Повторные нарушения могут накапливать административную ответственность и создавать риски для привлечения к ответственности", — пояснила адвокат

Как оплатить штраф от ТЦК в онлайн режиме

Министерство обороны Украины предлагает следующий алгоритм уплаты штрафов:

  • сначала необходимо установить приложение "Резерв+";
  • затем перейти в раздел "Штрафы онлайн" и подать заявление о признании допущенного нарушения;
  • после этого ТЦК в течение трех дней рассматривает обращение и направляет постановление. С момента его получения появляется возможность оплатить штраф в размере 8 500 гривен, что составляет 50% от полной суммы. На оплату отводится 20 дней.

Если в течение 20 дней штраф не уплачен, сумма взыскания составит 17 000 гривен. В случае дальнейшей неуплаты еще на протяжении 20 дней штраф увеличивается вдвое — до 34 000 гривен.

Напомним, недавно в приложении "Резерв+" появились оповещения о повестке и мы писали, что это значит.

Также мы информировали, как будут вручать повестки в Украине в 2026 году.

Артем Кругленко - Редактор
Автор:
Артем Кругленко
