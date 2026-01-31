Чи можуть ТЦК нескінченно надсилати повістки - що каже юрист

Перевірка документів у військовозобов'язаного. Ілюстративне фото: УНІАН

В Україні вже довгий час діють посилені правила мобілізації, які за порушення військового обліку (включно з неявкою за повісткою), передбачають штраф від 17 до 25 тисяч гривень. При цьому у багатьох виникає питання, чи можуть ТЦК надсилати повістки "нескінченно" і яка відповідальність за їхній "ігнор".

Відповідь на це в коментарі РБК-Україна сказала адвокат Тетяна Козян.

Скільки повісток може надіслати ТЦК

"Повістки ТЦК і СП надсилаються до виконання обов'язку військовозобов'язаного. Якщо особа не з'являється, за кожне порушення передбачено окремий штраф. Таким чином, кількість штрафів залежить від фактичних дій особи та конкретних зафіксованих порушень", — заявила фахівець із військового права.

Тетяна Козян пояснила, що наразі система військового обліку працює в повній зв'язці з державними реєстрами, що дає змогу автоматизувати виявлення порушників. Територіальні центри комплектування мають право виносити постанови про накладення адміністративного стягнення без особистої присутності військовозобов'язаного, якщо зафіксовано отримання повістки або є офіційна відмітка про неможливість її вручення.

У разі тривалого ухилення від сплати штрафів можливі більш жорсткі заходи впливу, аж до блокування банківських рахунків.

"Хоча закон не встановлює "нескінченну" кількість повісток, у практиці територіальних центрів комплектування відправлення повторних повісток є нормою, оскільки це є частиною виконання обов'язків громадянина. Повторні порушення можуть накопичувати адміністративну відповідальність і створювати ризики для притягнення до відповідальності", — пояснила адвокат.

Як сплатити штраф від ТЦК в онлайн режимі

Міністерство оборони України пропонує наступний алгоритм сплати штрафів:

спочатку необхідно встановити додаток "Резерв+";

потім перейти в розділ "Штрафи онлайн" і подати заяву про визнання допущеного порушення;

після цього ТЦК протягом трьох днів розглядає звернення і надсилає постанову. З моменту її отримання з'являється можливість сплатити штраф у розмірі 8 500 гривень, що становить 50% від повної суми. На оплату відводиться 20 днів.

Якщо протягом 20 днів штраф не сплачено, сума стягнення становитиме 17 000 гривень. У разі подальшої несплати ще протягом 20 днів штраф збільшується вдвічі - до 34 000 гривень.

