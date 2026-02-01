Видео
Главная ТЦК Стычка между ТЦК и гражданскими на Житомирщине — детали инцидента

Стычка между ТЦК и гражданскими на Житомирщине — детали инцидента

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 11:30
На Житомирщине произошла стычка между ТЦК и гражданскими — детали
Работники Нацполиции на месте инцидента. Иллюстративное фото: Нацполиция/Facebook

В субботу, 31 января, в Житомирской области произошла стычка между работниками территориального центра комплектования (ТЦК) и гражданскими. Во время инцидента военный произвел выстрел.

Детали этого события рассказали в Житомирском областном ТЦК и СП в Facebook.

Стычка между ТЦК и гражданскими — что известно

В ТЦК сообщили, что 31 января во время осуществления мероприятий оповещения в поселке Новогуйвинское военнослужащие ТЦК и СП в сопровождении представителей Нацполиции остановили гражданина для проверки военно-учетных документов.

Во время проверки было установлено, что указанное лицо находится в розыске за нарушение правил воинского учета. Гражданину было предложено проехать в районный ТЦК и СП для составления административных материалов.

"Во время общения гражданин отказался выполнять законные требования, вел себя неадекватно и вызывающе, высказывался ненормативной лексикой в адрес военнослужащих ТЦК и СП и представителей Национальной полиции Украины, а также высказывал угрозы", — отметили в ТЦК.

А также добавили, что в дальнейшем к месту происшествия подошли другие агрессивно настроенные гражданские лица, которые также "вели себя неадекватно, применяли ненормативную лексику и угрозы, совершали действия физического воздействия — хватали военнослужащих за форменную одежду, толкали их".

По информации пресс-службы ТЦК, в руках одного из лиц находился острый длинный предмет, внешне похожий на кол, что создавало реальную угрозу жизни и здоровью присутствующих.

"В связи с реальной опасностью для собственной жизни и здоровья военнослужащий был вынужден применить личное шумовое устройство, осуществив единичный выстрел в землю. Указанные действия позволили остановить эскалацию конфликта и успокоить агрессивно настроенную толпу", — сообщили в ТЦК.

По их данным, в результате инцидента пострадавших среди гражданских лиц, военнослужащих и представителей Национальной полиции Украины нет.

"По данному факту немедленно инициирована служебная проверка с целью предоставления правовой оценки действиям всех участников события и выяснения всех обстоятельств инцидента.

Отдельно подчеркиваем, что военнослужащий, который находился в составе группы оповещения, является участником боевых действий, ветераном российско-украинской войны. В результате боевого ранения, полученного во время защиты Украины, он был переведен для дальнейшего прохождения военной службы в ТЦК и СП", — подытожили в ТЦК.

Сутичка між ТЦК та цивільними на Житомирщині
Скриншот сообщения ТЦК/Facebook

Ранее мы информировали, что на Житомирщине произошла стрельба с участием работников ТЦК.

Также мы сообщали, что в Черкассах четыре человека совершили нападение на работников ТЦК.

стрельба Житомирская область мобилизация война в Украине ТЦК и СП
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
