В Виннице неизвестный стрелял в ТЦК — что известно

В воскресенье, 1 февраля, в Виннице неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в работников ТЦК. После содеянного злоумышленник скрылся — сейчас его разыскивают.

Об этом информирует пресс-служба Главного управления Нацполиции в Винницкой области.

В Виннице неизвестный стрелял в работников ТЦК — детали

По информации правоохранителей, сегодня около 10:40 в полицию поступило сообщение о выстрелах на перекрестке улиц Малевича и Героев Нацгвардии.

Отмечается, что сейчас принимаются меры по розыску стрелка.

Известно, что неизвестный мужчина увидел группу оповещения ТЦК и произвел несколько выстрелов в их сторону, после чего скрылся с места происшествия. Никто не пострадал.

"Наряды полиции ориентированы на розыск мужчины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", — отметили в полиции.

Напомним, что 31 января на Житомирщине произошла стычка между работниками ТЦК и гражданскими — военный произвел выстрел.

Также мы информировали, что в Черкассах группа людей напала на военнослужащих ТЦК.