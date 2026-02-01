Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная ТЦК В Виннице мужчина выстрелил в ТЦК — что известно

В Виннице мужчина выстрелил в ТЦК — что известно

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 11:49
В Виннице неизвестный стрелял в ТЦК — что известно
Правоохранители на месте инцидента. Иллюстративное фото: Нацполиция/Facebook

В воскресенье, 1 февраля, в Виннице неизвестный мужчина совершил несколько выстрелов в работников ТЦК. После содеянного злоумышленник скрылся — сейчас его разыскивают.

Об этом информирует пресс-служба Главного управления Нацполиции в Винницкой области.

Реклама
Читайте также:

В Виннице неизвестный стрелял в работников ТЦК — детали

По информации правоохранителей, сегодня около 10:40 в полицию поступило сообщение о выстрелах на перекрестке улиц Малевича и Героев Нацгвардии.

Отмечается, что сейчас принимаются меры по розыску стрелка.

Известно, что неизвестный мужчина увидел группу оповещения ТЦК и произвел несколько выстрелов в их сторону, после чего скрылся с места происшествия. Никто не пострадал.

"Наряды полиции ориентированы на розыск мужчины. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа", — отметили в полиции.

У Вінниці чоловік стріляв в ТЦК
Скриншот сообщения полиции/сайт

Напомним, что 31 января на Житомирщине произошла стычка между работниками ТЦК и гражданскими — военный произвел выстрел.

Также мы информировали, что в Черкассах группа людей напала на военнослужащих ТЦК.

Винница военный призыв мобилизация война в Украине ТЦК и СП
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации