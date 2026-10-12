ТЦК можуть повторно виписати штраф - на яких умовах

Застосунок "Резерв+" на смартфоні. Фото ілюстративне: Міноборони України

Військовозобов'язані українці у разі порушення правил військового обліку можуть отримати штраф від ТЦК. Якщо ж громадянин повторно здійснив порушення, то це може стати підставою для нового штрафу. При цьому відповідальність застосовується за наявності передбачених законом підстав, а розмір стягнення залежить від обставину правопорушення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Facebook Житомирського ОТЦК та СП.

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Чи можуть ТЦК можуть повторно накласти штраф

У ТЦК пояснили, що якщо людина вже була притягнута до адмінвідповідальності за порушення правил військового обліку і протягом року вчиняє нове таке саме порушення, то це вважається повторним порушенням.

"Під час дії особливого періоду за порушення правил військового обліку передбачений штраф від 17 000 до 25 500 гривень", — йдеться у повідомленні.

Таким чином, сплата першого штрафу не звільняє від обов'язку дотримуватися правил військового обліку надалі.

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"Якщо після штрафу знову виникла ситуація, яка є порушенням правил військового обліку, відповідальність може наставати повторно — за умови, що для цього є передбачені законом підстави. Заплатив штраф — не означає, що військовий облік можна більше не оновлювати. Дані мають залишатися актуальними, а про їх зміни потрібно повідомляти у встановленому порядку", — резюмували у ТЦК.

Пост ТЦК. Фото: скриншот

Як повідомляли Новини.LIVE, якщо не сплатити вчасно штраф ТЦК за порушення військового обліку, то це може призвести до примусового стягнення. Таким чином, у разі передачі постанови виконавцю кошти на банківських рахунках можуть заблокувати.

Також ми писали, що у Харкові колишньому начальнику РТЦК і його заступнику повідомили про підозру через неправдиві дані про мобілізацію понад двох десятків військовозобов'язаних. Зокрема, до реєстру були включені люди, які фактично не проходили службу, і таким чином представники ТЦК завищували показники виконання мобілізаційного плану.