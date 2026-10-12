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В ТЦК сообщили, на каких основаниях людей штрафуют повторно

Ua ru
12 октября 2026 07:30
ТЦК может повторно наложить штраф — на каких условиях
Приложение "Резерв+" на смартфоне. Фото иллюстративное: Минобороны Украины

Военнообязанные украинцы в случае нарушения правил воинского учета могут быть оштрафованы ТЦК. Если же гражданин повторно совершил нарушение, это может стать основанием для наложения нового штрафа. При этом ответственность налагается при наличии предусмотренных законом оснований, а размер взыскания зависит от обстоятельств правонарушения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Facebook Житомирского ОТЦК и СП.

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Может ли ТЦК повторно наложить штраф

В ТЦК пояснили, что если человек уже был привлечен к административной ответственности за нарушение правил воинского учета и в течение года совершает новое такое же нарушение, то это считается повторным нарушением.

"В период действия особого режима за нарушение правил воинского учета предусмотрен штраф от 17 000 до 25 500 гривен", — говорится в сообщении.

Таким образом, уплата первого штрафа не освобождает от обязанности соблюдать правила воинского учета в дальнейшем.

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"Если после уплаты штрафа вновь возникла ситуация, представляющая собой нарушение правил воинского учета, ответственность может наступать повторно — при условии, что для этого имеются предусмотренные законом основания. Уплата штрафа не означает, что военный учет больше не нужно обновлять. Данные должны оставаться актуальными, а об их изменениях необходимо сообщать в установленном порядке", — резюмировали в ТЦК.

Повторні штрафи ТЦК - на яких підставах їх виписують
Пост ТЦК. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, если не уплатить вовремя штраф ТЦК за нарушение военного учета, это может привести к принудительному взысканию. Таким образом, в случае передачи постановления исполнителю средства на банковских счетах могут быть заблокированы.

Также мы писали, что в Харькове бывшему начальнику РТЦК и его заместителю сообщили о подозрении из-за ложных данных о мобилизации более двух десятков военнообязанных. В частности, в реестр были включены люди, которые фактически не проходили службу, и таким образом представители ТЦК завышали показатели выполнения мобилизационного плана.

штраф военный учет мобилизация ТЦК и СП военнообязанные
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер

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