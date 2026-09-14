Исполнитель арестовать средства из-за задолженности по штрафу ТЦК

Приложение "Резерв+". Фото иллюстративное: Минобороны Украины

Неуплаченный в срок штраф за нарушение правил воинского учета или мобилизационного законодательства может привести к принудительному взысканию. В случае передачи постановления исполнителю средства на банковских счетах могут заблокировать, а если их недостаточно — обратить взыскание на другое имущество, которым владеет должник.

Об этом со ссылкой на комментарий военного адвоката и руководителя Адвокатского бюро Татьяны Козян 24 Каналу сообщает Новини.LIVE.

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Когда могут арестовать счета

Если постановление о штрафе не обжаловали или суд оставил его без изменений, оно вступает в законную силу. После этого у нарушителя есть 30 дней, чтобы добровольно уплатить штраф. Если этого не сделать, постановление могут передать государственному или частному исполнителю, а он наложит арест на средства.

"Наличие самого по себе неуплаченного штрафа ТЦК не означает автоматической блокировки банковских счетов. Для этого должен быть осуществлен переход от административного взыскания к стадии принудительного исполнения, а арест средств является отдельной исполнительной мерой", — отметила юрист.

Что будет в случае неуплаты штрафа

По словам адвоката, по истечении 30 календарных дней неуплаченный штраф за нарушение правил воинского учета или мобилизационного законодательства могут передать на принудительное исполнение.

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В таком случае с нарушителя взыщут не только двойной размер штрафа, но и предусмотренные законом расходы.

"В случае неуплаты штрафа в установленный законом срок постановление о наложении административного взыскания направляется для принудительного исполнения в орган государственной исполнительной службы по месту жительства, работы нарушителя или по месту нахождения его имущества в порядке, установленном законом", — сообщила адвокат.

Исполнитель может наложить арест на деньги на банковских счетах или другое имущество должника.

В то же время существуют ограничения в отношении взыскания единственного жилья и земельного участка под ним. Такое имущество не изымается, если общая сумма задолженности по исполнительному производству не превышает 20 минимальных зарплат.

Ранее Новини.LIVE со ссылкой на "Факты ICTV" сообщал, что оштрафовать за нарушение воинского учета в Украине могут не только мужчин, но и женщин. Речь идет о тех, кто имеет медицинское или фармацевтическое образование, но не обновляет данные или не явятся по вызову в ТЦК и СП. Максимальная сумма штрафа — 25,5 тысячи гривен.

Также Новини.LIVE со ссылкой на юриста Надежду Шуляк писал, что украинцы, которые через суд доказали незаконность штрафа от ТЦК, могут вернуть себе деньги. Правда, государство не возвращает средства автоматически. Чтобы получить возмещение, придется обратиться в орган, который контролирует поступление этих платежей, и подать заявление.