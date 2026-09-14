Виконавець може арештувати кошти через борг за штрафом ТЦК

Застосунок "Резерв+". Фото ілюстративне: Міноборони України

Несплачений вчасно штраф за порушення правил військового обліку чи мобілізаційного законодавства може призвести до примусового стягнення. У разі передачі постанови виконавцю кошти на банківських рахунках можуть заблокувати, якщо ж їх недостатньо — звернути стягнення на інше майно, яким володіє боржник.

Про це з посиланням на коментар військового адвоката і керівника Адвокатського бюро Тетяни Козян 24 Каналу передає Новини.LIVE.

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Коли можуть арештувати рахунки

Якщо постанову про штраф не оскаржили або суд залишив її без змін, вона набирає законної сили. Після цього порушник має 30 днів, щоб добровільно сплатити штраф. Якщо цього не зробити, постанову можуть передати до державного чи приватного виконавця, а він накладе на кошти арешт.

"Наявність самого по собі несплаченого штрафу ТЦК не означає автоматичного блокування банківських рахунків. Для цього має бути здійснено перехід від адміністративного стягнення до стадії примусового виконання, а арешт коштів є окремим виконавчим заходом", — зазначила правознавиця.

Що буде після несплати штрафу

За словами адвокатки, після 30 календарних днів несплачений штраф за порушення правил військового обліку або мобілізаційного законодавства можуть передати на примусове виконання.

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У такому разі з порушника стягнуть не лише подвійний розмір штрафу, а й передбачені законом витрати.

"У разі несплати штрафу у встановлений законом строк постанова про накладення адміністративного стягнення надсилається для примусового виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання, роботи порушника або за місцем перебування його майна в порядку, встановленому законом", — повідомила адвокат.

Виконавець може накласти арешт на гроші на банківських рахунках або інше майно боржника.

Водночас є обмеження щодо стягнення єдиного житла та земельної ділянки під ним. Таке майно не вилучають, якщо загальна сума боргу за виконавчим провадженням не перевищує 20 мінімальних зарплат.

Раніше Новини.LIVE з посиланням на "Факти ICTV" повідомляв, що оштрафувати за порушення військового обліку в Україні можуть не лише чоловіків, а й жінок. Йдеться про тих, хто має медичну або фармацевтичну освіту, але не оновлює дані або не з'являється за викликом до ТЦК та СП. Максимальна сума штрафу — 25,5 тисячі гривень.

Також Новини.LIVE з посиланням на юристку Надію Шуляк писав, що українці, які через суд довели незаконність штрафу від ТЦК, можуть повернути собі гроші. Щоправда, держава не повертає кошти автоматично. Щоб отримати відшкодування, доведеться звернутися до органу, який контролює надходження цих платежів, і скласти заяву.