Суддівський молоток. Фото: Getty Images

Двом мешканцям Тернополя, які напали на військовослужбовця ТЦК, призначили п’ятирічний термін позбавлення волі. Конфлікт стався ввечері 24 лютого 2026 року на вулиці Лесі Українки. Чоловіки звернули увагу на військового у формі з розпізнавальними знаками ТЦК, після чого почали ображати його та хапати за одяг.

Згодом військовослужбовець опинився на землі, де нападники наносили йому удари ногами, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Подробиці інциденту

Згідно з матеріалами справи, один із чоловіків потягнув військовослужбовця за куртку, через що той впав. Після цього обидва продовжили бити його, завдаючи ударів по голові, тулубу та кінцівках. Пізніше суд встановив, що потерпілий намагався уникнути подальшого зіткнення та піти, однак чоловіки пішли за ним. При цьому військовослужбовець ТЦК у той момент не проводив заходів з оповіщення громадян.

У результаті нападу чоловік отримав вивих плеча, рани голови, синці в області скронь та численні садна на обличчі. Медики віднесли ці ушкодження до категорії легких тілесних ушкоджень. Під час судового розгляду один із обвинувачених заявив, що конфлікту не сталося б, якби військовослужбовець був без форми. Суд дослідив відеозапис події та показання учасників процесу.

Тернопільський міськрайонний суд визнав обох чоловіків винними за частиною другою статті 350 Кримінального кодексу України. Ця норма передбачає відповідальність за умисне заподіяння тілесних ушкоджень посадовій особі у зв’язку з виконанням нею службових обов’язків.

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Кожному з обвинувачених призначили по 5 років позбавлення волі. При винесенні рішення суд також врахував пом’якшувальні обставини, зокрема відсутність попередніх судимостей, наявність малолітніх дітей, каяття та сприяння розслідуванню. Вирок від 3 листопада 2026 року може бути оскаржений протягом 30 днів.

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