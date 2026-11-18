В Тернополе двух мужчин осудили за нападение на военнослужащего ТЦК
Пятилетний срок лишения свободы назначили двум жителям Тернополя, напавшим на военнослужащего ТЦК. Конфликт произошел вечером 24 февраля 2026 года на улице Леси Украинки. Мужчины обратили внимание на военного в форме с опознавательными знаками ТЦК, после чего начали оскорблять его и хватать за одежду.
Впоследствии военнослужащий оказался на земле, где нападавшие наносили ему удары ногами, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".
Детали инцидента
Согласно материалам дела, один из мужчин потянул военнослужащего за куртку, из-за чего тот упал. После этого оба продолжили избивать его, нанося удары по голове, туловищу и конечностям. Позже суд установил, что потерпевший пытался избежать дальнейшего столкновения и уйти, однако мужчины последовали за ним. При этом военнослужащий ТЦК в тот момент не проводил мероприятий по оповещению граждан.
В результате нападения мужчина получил вывих плеча, раны головы, кровоподтеки в области висков и многочисленные ссадины на лице. Медики отнесли эти повреждения к категории легких телесных. Во время судебного разбирательства один из обвиняемых заявил, что конфликт не произошел бы, если бы военнослужащий находился без формы. Суд исследовал видеозапись происшествия и показания участников процесса.
Тернопольский горрайонный суд признал обоих мужчин виновными по части второй статьи 350 Уголовного кодекса Украины. Эта норма предусматривает ответственность за умышленное причинение телесных повреждений должностному лицу в связи с исполнением им служебных обязанностей.
Каждому из обвиняемых назначили по 5 лет лишения свободы. При вынесении решения суд также учел смягчающие обстоятельства, включая отсутствие предыдущих судимостей, наличие малолетних детей, раскаяние и содействие расследованию. Приговор от 3 ноября 2026 года может быть обжалован в течение 30 дней.
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