Судейский молоток. Фото: Getty Images

Пятилетний срок лишения свободы назначили двум жителям Тернополя, напавшим на военнослужащего ТЦК. Конфликт произошел вечером 24 февраля 2026 года на улице Леси Украинки. Мужчины обратили внимание на военного в форме с опознавательными знаками ТЦК, после чего начали оскорблять его и хватать за одежду.

Впоследствии военнослужащий оказался на земле, где нападавшие наносили ему удары ногами, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Детали инцидента

Согласно материалам дела, один из мужчин потянул военнослужащего за куртку, из-за чего тот упал. После этого оба продолжили избивать его, нанося удары по голове, туловищу и конечностям. Позже суд установил, что потерпевший пытался избежать дальнейшего столкновения и уйти, однако мужчины последовали за ним. При этом военнослужащий ТЦК в тот момент не проводил мероприятий по оповещению граждан.

В результате нападения мужчина получил вывих плеча, раны головы, кровоподтеки в области висков и многочисленные ссадины на лице. Медики отнесли эти повреждения к категории легких телесных. Во время судебного разбирательства один из обвиняемых заявил, что конфликт не произошел бы, если бы военнослужащий находился без формы. Суд исследовал видеозапись происшествия и показания участников процесса.

Тернопольский горрайонный суд признал обоих мужчин виновными по части второй статьи 350 Уголовного кодекса Украины. Эта норма предусматривает ответственность за умышленное причинение телесных повреждений должностному лицу в связи с исполнением им служебных обязанностей.

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Каждому из обвиняемых назначили по 5 лет лишения свободы. При вынесении решения суд также учел смягчающие обстоятельства, включая отсутствие предыдущих судимостей, наличие малолетних детей, раскаяние и содействие расследованию. Приговор от 3 ноября 2026 года может быть обжалован в течение 30 дней.

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