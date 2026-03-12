Відео
У яких варіантах за зняття з розшуку ТЦК не треба платити штраф

У яких варіантах за зняття з розшуку ТЦК не треба платити штраф

Ua ru
Дата публікації: 12 березня 2026 06:30
Варіанти зняття з розшуку без штрафу
Розшук ТЦК можна скасувати, не сплачуючи штраф. Фото: Вінницький ТЦК, "Поради юриста". Колаж: Новини.LIVE

Військовозобов’язаний громадянин може скасувати подання своєї персони в розшук ТЦК кількома способами. Юристи пояснили, у яких ситуаціях не доведеться сплачувати штраф.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на порталі "Юристи.UA".

Читайте також:

Штраф і розшук ТЦК

Порушення правил військового обліку вважається адміністративним правопорушенням. Відповідно, покарання за нього — це адміністративне стягнення, тобто штраф.

Якщо ж громадянин не сплатив штраф, накладений на нього ТЦК, територіальний центр комплектування може застосувати до такої особи інші санкції. Це, зокрема, оголошення громадянина у розшук.

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, як можна скасувати розшук ТЦК – і чи існують варіанти, коли не сплачується штраф. "Є кілька варіантів вирішення питання про зняття з розшуку", — пояснив у коментарі адвокат Юрій Айвазян.

Три варіанти скасування розшуку — зі сплатою штрафу і без

Айвазян розповів про ці варіанти. Один із варіантів – це визнання правопорушення та сплата штрафу у сумі 8500 гривень.

Втім, підкреслив юрист, інші варіанти дозволяють скасувати розшук ТЦК без сплати штрафу. "У цьому варіанті необхідно подати заяву до ТЦК із проханням видалити дані з Реєстру щодо порушення Вами правил військового обліку та відкликання звернення з Нацполіції", — наголосив Юрій Айвазян.

Якщо ж у ТЦК не відреагують, тоді громадянин може подати позов до суду. Такі справи розглядають адміністративні суди за територіальністю.

Третій варіант також передбачає подання заяви в територіальний центр комплектування. "Проте у разі відмови, замість подання позову до адміністративного суду можна спробувати звернутися зі скаргою до ОТЦК чи вищих за рівнем установ (Генштаб, МОН тощо). В деяких випадках такий алгоритм дій працює так само ефективно, як і судовий, та забирає менше часу", — наголосив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як скасувати розшук ТЦК, накладений без причини.

Якщо військовозобов’язаного громадянина оголосили у розшук без якихось очевидних причин, він може оскаржити таке рішення територіального центру комплектування. Юристи пояснили, як саме це зробити.

Додамо, ми повідомляли про те, як скасувати розшук через застосунок "Резерв+".

Зняти статус "у розшуку" можна після усунення всіх порушень. Для цього необхідно підтвердити особу, подати потрібні документи та пройти необхідні процедури.

штраф ТЦК та СП військовозобов'язані розшук правопорушення
Любомир Кучер - редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
