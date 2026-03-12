Видео
Снятия с розыска ТЦК без штрафа

Дата публикации 12 марта 2026 06:30
Как сняться с розыска ТЦК, не оплачивая штраф
Розыск ТЦК можно отменить, не платя штраф. Фото: Винницкий ТЦК, "Поради юриста". Коллаж: Новини.LIVE

Военнообязанный гражданин может отменить подачу своей персоны в розыск ТЦК несколькими способами. Юристы объяснили, в каких ситуациях не придется платить штраф.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на портале "Юристи.UA".

Читайте также:

Штраф и розыск ТЦК

Нарушение правил воинского учета считается административным правонарушением. Соответственно, наказание за него — это административное взыскание, то есть штраф.

Если же гражданин не оплатил штраф, наложенный на него ТЦК, территориальный центр комплектования может применить к такому лицу другие санкции. Это, в частности, объявление гражданина в розыск.

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, как можно отменить розыск ТЦК — и существуют ли варианты, когда не уплачивается штраф. "Есть несколько вариантов решения вопроса о снятии с розыска", — пояснил в комментарии адвокат Юрий Айвазян.

Три варианта отмены розыска — с уплатой штрафа и без

Айвазян рассказал об этих вариантах. Один из вариантов — это признание правонарушения и уплата штрафа в сумме 8500 гривен.

Впрочем, подчеркнул юрист, другие варианты позволяют отменить розыск ТЦК без уплаты штрафа. "В этом варианте необходимо подать заявление в ТЦК с просьбой удалить данные из Реестра о нарушении Вами правил воинского учета и отзыва обращения из Нацполиции", — отметил Юрий Айвазян.

Если же в ТЦК не отреагируют, тогда гражданин может подать иск в суд. Такие дела рассматривают административные суды по территориальности.

Третий вариант также предусматривает подачу заявления в территориальный центр комплектования. "Однако в случае отказа, вместо подачи иска в административный суд можно попробовать обратиться с жалобой в ОТЦК или вышестоящие учреждения (Генштаб, МОН и т.д.). В некоторых случаях такой алгоритм действий работает так же эффективно, как и судебный, и занимает меньше времени", — подчеркнул Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, как отменить розыск ТЦК, наложенный без причины.

Если военнообязанного гражданина объявили в розыск без каких-то очевидных причин, он может обжаловать такое решение территориального центра комплектования. Юристы объяснили, как именно это сделать.

Добавим, мы сообщали о том, как отменить розыск через приложение "Резерв+".

Снять статус "в розыске" можно после устранения всех нарушений. Для этого необходимо подтвердить личность, подать нужные документы и пройти необходимые процедуры.

Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
