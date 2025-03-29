Суды ТЦК против уклонистов — в какие суды ТЦК подают иски

Судья во время рассмотрения дела. Фото иллюстративное: freepik

После изменений в законодательстве дела о нарушении правил воинского учета начали рассматривать местные общие суды. Суды должны обязательно известить ответчиков о судебном рассмотрении их дела.

Об этом говорится в материале на сайте LigaZakon.

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Кто судит уклонистов с 2024 года

В 2024 году были внесены изменения в законодательство относительно воинского учета и мобилизации.

Так, был изменен Кодекс административного судопроизводства Украины в части, которая касалась судов над уклонистами.

Так, административные дела по исковым заявлениям ТЦК по поводу временного ограничения граждан Украины в праве управления транспортным средством во время мобилизации передали в ведение местных общих судов.

Как суд извещает уклонистов

Суды, в которых рассматриваются дела уклонистов, должны обязательно уведомлять их о судебном разбирательстве.

Судебная инстанция должна сделать это, направив текст повестки в электронный кабинет ответчика.

Если же такой возможности нет, то оповещение происходит по телефону, факсу, электронной почте или с помощью курьерских служб.

Напомним, мы ранее писали о том, как суд наказал гражданина, который помогал уклонистам выехать за границу.

Добавим, мы сообщали о том, кто в ТЦК имеет право рассматривать дела о нарушении воинского учета.