Суди ТЦК проти ухилянтів — до яких судів ТЦК подають позови

Суддя під час розгляду справи. Фото ілюстративне: freepik

Після змін у законодавстві справи про порушення правил військового обліку почали розглядати місцеві загальні суди. Суди мають обов’язково сповістити відповідачів про судовий розгляд їхньої справи.

Про це йдеться у матеріалі на сайті LigaZakon.

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Хто судить ухилянтів з 2024 року

В 2024 році були внесені зміни у законодавство щодо військового обліку та мобілізації.

Так, був змінений Кодекс адміністративного судочинства України, в частині, яка стосувалася судів над ухилянтами.

Так, адміністративні справи за позовними заявами ТЦК з приводу тимчасового обмеження громадян України у праві керування транспортним засобом під час мобілізації передали у відання місцевих загальних судів.

Як суд сповіщає ухилянтів

Суди, у яких розглядаються справи ухилянтів, мають обов’язково повідомляти їх про судовий розгляд.

Судова інстанція має зробити це, направивши тексту повістки до електронного кабінету відповідача.

Якщо ж такої можливості немає, то сповіщення відбувається телефоном, факсом, електронною поштою, аби за допомогою кур’єрських служб.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як суд покарав громадянина, що допомагав ухилянтам виїхати за кордон.

Додамо, ми повідомляли про те, хто в ТЦК має право розглядати справи про порушення військового обліку.