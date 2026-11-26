Суддя оголосив рішення. Фото ілюстративне

Сім років позбавлення волі — таке покарання отримав мешканець Дніпра після конфлікту з чоловіком, який працював у ТЦК і зустрічався з його матір’ю. Сварка сталася в квартирі ввечері 2 липня 2026 року і почалася після прохання позичити гроші. Під час суперечки, як випливає з матеріалів справи, лунали й погрози мобілізацією.

Потерпілий помер від отриманих травм, а суд визнав нападника винним у умисному заподіянні тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили смерть людини, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на "Судово-юридичну газету".

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Подробиці інциденту

За встановленими судом обставинами, обидва чоловіки того вечора були п’яні. На прохання дати грошей потерпілий відповів грубо, а потім ударив обвинуваченого по голові. У відповідь той кілька разів ударив чоловіка кулаками в область голови та обличчя: спочатку в коридорі, потім у спальні.

Пізніше потерпілий продовжив конфлікт і, як зазначено в судових матеріалах, погрожував застосуванням мобілізаційних заходів щодо обвинуваченого. Після ще одного удару потерпілий впав, а нападник припинив побиття й пішов із квартири.

Судово-медична експертиза встановила, що у чоловіка була закрита черепно-мозкова травма, множинні ушкодження голови та обличчя, перелом носової кістки, крововиливи під м’яку мозкову оболонку та набряк головного мозку. Саме травма голови, ускладнена набряком мозку, стала причиною смерті, що настала того ж вечора. Експерти підтвердили прямий причинно-наслідковий зв’язок між ушкодженнями та загибеллю потерпілого. У суді також розглянули показання обвинуваченого, його матері та дружини, результати слідчих експериментів, записи викликів екстрених служб та відео з нагрудної камери поліцейського.

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Що розповів обвинувачений

Чоловік визнав провину і заявив, що не мав наміру позбавляти потерпілого життя. Він розповів, що після бійки покинув квартиру, а про смерть знайомого матері дізнався пізніше від неї. Після цього обвинувачений вирішив добровільно звернутися до поліції. Суд врахував його каяття та активне сприяння розслідуванню, а також те, що раніше він не був судимий. Разом із тим вчинення злочину в стані алкогольного сп’яніння визнали обтяжуючою обставиною.

При визначенні покарання суд взяв до уваги тяжкість злочину, обставини конфлікту та поведінку потерпілого, яка, згідно з вироком, сприяла виникненню сварки та бійки. Дії чоловіка кваліфікували за частиною другою статті 121 Кримінального кодексу України: умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Санкція цієї статті передбачає від семи до десяти років позбавлення волі, і суд призначив мінімальний строк. Відлік покарання постановили вести з 3 липня 2026 року, коли обвинуваченого затримали.

Нагадаємо, Новини.LIVE писали про те, що в Україні знову заговорили про зниження мобілізаційного віку, і перспективи такого законопроекту пояснив юрист.

Також Новини.LIVE повідомляли, що вже з 20 грудня розпочнуться перевірки на підприємствах, які можуть призвести до втрати бронювання частини співробітників.