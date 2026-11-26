Судья объявил о решении. Фото иллюстративное

Семь лет лишения свободы — такое наказание получил житель Днепра после конфликта с мужчиной, который работал в ТЦК и встречался с его матерью. Ссора произошла в квартире вечером 2 июля 2026 года и началась после просьбы одолжить деньги. Во время перепалки, как следует из материалов дела, звучали и угрозы мобилизацией.

Потерпевший скончался от полученных травм, а суд признал нападавшего виновным в умышленном причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть человека, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на "Судебно-юридическую газету".

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Детали инцидента

По установленным судом обстоятельствам, оба мужчины в тот вечер были пьяны. После просьбы дать денег потерпевший ответил грубо, а затем ударил обвиняемого по голове. В ответ тот несколько раз ударил мужчину кулаками в область головы и лица: сначала в коридоре, затем в спальне.

Позже потерпевший продолжил конфликт и, как указано в судебных материалах, угрожал применением мобилизационных мер в отношении обвиняемого. После еще одного удара потерпевший упал, а нападавший прекратил избиение и ушел из квартиры.

Судебно-медицинская экспертиза установила, что у мужчины была закрытая черепно-мозговая травма, множественные повреждения головы и лица, перелом носовой кости, кровоизлияния под мягкую мозговую оболочку и отек головного мозга. Именно травма головы, осложнившаяся отеком мозга, стала причиной смерти, наступившей в тот же вечер. Эксперты подтвердили прямую причинную связь между повреждениями и гибелью потерпевшего. В суде также изучили показания обвиняемого, его матери и супруги, результаты следственных экспериментов, записи вызовов экстренных служб и видео с нагрудной камеры полицейского.

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Что рассказал обвиняемый

Мужчина признал вину и заявил, что не собирался лишать потерпевшего жизни. Он рассказал, что после драки покинул квартиру, а о смерти знакомого матери узнал позднее от нее. После этого обвиняемый решил добровольно обратиться в полицию. Суд учел его раскаяние и активное содействие расследованию, а также то, что ранее он не был судим. Вместе с тем совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения признали отягчающим обстоятельством.

При определении наказания суд принял во внимание тяжесть преступления, обстоятельства конфликта и поведение потерпевшего, которое, согласно приговору, способствовало возникновению ссоры и драки. Действия мужчины квалифицировали по части второй статьи 121 Уголовного кодекса Украины: умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего. Санкция этой статьи предусматривает от семи до десяти лет заключения, и суд назначил минимальный срок. Отсчет наказания постановлено вести с 3 июля 2026 года, когда обвиняемого задержали.

Напомним, Новини.LIVE писали о том, что в Украине снова заговорили о снижении мобилизационного возраста, и перспективы такого законопроекта пояснил юрист.

Также Новини.LIVE сообщали, что уже с 20 декабря начнутся проверки на предприятиях, которые могут привести к потери бронирования части сотрудников.