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Головна ТЦК ТЦК затримав особу з відстрочкою — чи законно це

ТЦК затримав особу з відстрочкою — чи законно це

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Дата публікації: 12 червня 2025 06:30
Затримання на блокпосту ТЦК - чи можуть затримати людину з відстрочкою
Група оповіщення ТЦК. Фото: стопкадр з відео
Ключові моменти Анулювати чужу відстрочку неможливо Куди скаржитися на незаконне затримання ТЦК

ТЦК не має права затримувати громадянина, який оформив відстрочку в іншому територіальному центрі комплектування. Незаконним є й анулювання відстрочки чужим ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Анулювати чужу відстрочку неможливо

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може територіальний центр комплектування анулювати відстрочку, рішення щодо якої ухвалив той ТЦК, де громадянин, що отримав відстрочку, перебуває на військовому обліку.

Юрист Владислав Дерій у відповіді наголосив на незаконності такого кроку з боку ТЦК.

"На законних підставах не може", — підкреслив юрист.

Куди скаржитися на незаконне затримання ТЦК

Щодо можливого затримання громадянина з відстрочкою групою оповіщення ТЦК, то і тут дії територіального центру комплектування є неправомірними.

Дерій пояснив, що робити у такій ситуації військовозобов’язаному громадянину.

"Зателефонуйте та напишіть заяву в Державне бюро розслідувань, Національну поліцію та повідомляйте про незаконне позбавлення волі/викрадення (стаття 146 ККУ) та перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (стаття 426-1 ККУ)", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, куди можна скаржитися на незаконні дії ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, які саме дії працівників територіального центру комплектування вважаються незаконними.

мобілізація відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані затримання
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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