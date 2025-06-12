Затримання на блокпосту ТЦК - чи можуть затримати людину з відстрочкою

Група оповіщення ТЦК. Фото: стопкадр з відео

ТЦК не має права затримувати громадянина, який оформив відстрочку в іншому територіальному центрі комплектування. Незаконним є й анулювання відстрочки чужим ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може територіальний центр комплектування анулювати відстрочку, рішення щодо якої ухвалив той ТЦК, де громадянин, що отримав відстрочку, перебуває на військовому обліку.

Юрист Владислав Дерій у відповіді наголосив на незаконності такого кроку з боку ТЦК.

"На законних підставах не може", — підкреслив юрист.

Куди скаржитися на незаконне затримання ТЦК

Щодо можливого затримання громадянина з відстрочкою групою оповіщення ТЦК, то і тут дії територіального центру комплектування є неправомірними.

Дерій пояснив, що робити у такій ситуації військовозобов’язаному громадянину.

"Зателефонуйте та напишіть заяву в Державне бюро розслідувань, Національну поліцію та повідомляйте про незаконне позбавлення волі/викрадення (стаття 146 ККУ) та перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень (стаття 426-1 ККУ)", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, куди можна скаржитися на незаконні дії ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, які саме дії працівників територіального центру комплектування вважаються незаконними.