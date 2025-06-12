Задержание на блокпосту ТЦК - могут ли задержать человека с отсрочкой

ТЦК задержал лицо с отсрочкой — законно ли это
ТЦК не имеет права задерживать гражданина, который оформил отсрочку в другом территориальном центре комплектования. Незаконным является и аннулирование отсрочки чужим ТЦК.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Аннулировать чужую отсрочку невозможно
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли территориальный центр комплектования аннулировать отсрочку, решение по которой принял тот ТЦК, где гражданин, получивший отсрочку, состоит на воинском учете.
Юрист Владислав Дерий в ответе отметил незаконность такого шага со стороны ТЦК.
"На законных основаниях не может", — подчеркнул юрист.
Куда жаловаться на незаконное задержание ТЦК
Относительно возможного задержания гражданина с отсрочкой группой оповещения ТЦК, то и здесь действия территориального центра комплектования являются неправомерными.
Дерий объяснил, что делать в такой ситуации военнообязанному гражданину.
"Позвоните и напишите заявление в Государственное бюро расследований, Национальную полицию и сообщайте о незаконном лишении свободы/похищении (статья 146 УКУ) и превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий (статья 426-1 УКУ)", — подчеркнул юрист.
Напомним, мы ранее писали о том, куда можно жаловаться на незаконные действия ТЦК.
Добавим, мы сообщали о том, какие именно действия работников территориального центра комплектования считаются незаконными.
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