Задержание на блокпосту ТЦК - могут ли задержать человека с отсрочкой

Группа оповещения ТЦК. Фото: стопкадр из видео

ТЦК не имеет права задерживать гражданина, который оформил отсрочку в другом территориальном центре комплектования. Незаконным является и аннулирование отсрочки чужим ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Аннулировать чужую отсрочку невозможно

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли территориальный центр комплектования аннулировать отсрочку, решение по которой принял тот ТЦК, где гражданин, получивший отсрочку, состоит на воинском учете.

Юрист Владислав Дерий в ответе отметил незаконность такого шага со стороны ТЦК.

"На законных основаниях не может", — подчеркнул юрист.

Куда жаловаться на незаконное задержание ТЦК

Относительно возможного задержания гражданина с отсрочкой группой оповещения ТЦК, то и здесь действия территориального центра комплектования являются неправомерными.

Дерий объяснил, что делать в такой ситуации военнообязанному гражданину.

"Позвоните и напишите заявление в Государственное бюро расследований, Национальную полицию и сообщайте о незаконном лишении свободы/похищении (статья 146 УКУ) и превышении военным должностным лицом власти или служебных полномочий (статья 426-1 УКУ)", — подчеркнул юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, куда можно жаловаться на незаконные действия ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, какие именно действия работников территориального центра комплектования считаются незаконными.