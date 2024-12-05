Незаконні дії ТЦК — що не мають права робити та як діяти

Працівники ТЦК перевіряють документи. Фото: УНІАН

Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) мають діяти виключно в межах своїх повноважень, встановлених законодавством України. Однак деякі дії категорично заборонені, і громадяни повинні знати про свої права, щоб захистити себе від можливих порушень.

Які дії з боку працівників ТЦК є незаконними, читайте на Новини.LIVE.

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Затримання та примусова доставка громадян до ТЦК

Працівники ТЦК не мають права затримувати громадян або примусово приводити їх до центру. Такі дії є виключною компетенцією правоохоронних органів, які можуть здійснювати затримання лише на законних підставах. Якщо вас змушують слідувати до ТЦК без відповідних документів чи рішень, це є порушенням ваших прав.

Запит інформації, яка не стосується військового обліку

Працівники ТЦК можуть вимагати лише ті документи чи відомості, які прямо передбачені для військового обліку чи мобілізації. Вимагати інші дані, наприклад про ваші доходи, нерухомість чи місце проживання, вони не мають права, якщо це не стосується їхньої компетенції.

Втручання у приватне життя

Особиста інформація, така як політичні погляди, релігійні переконання, сімейний стан або інші аспекти вашого приватного життя, не повинна бути предметом зацікавлення працівників ТЦК. Такі дії є прямим порушенням Конституції України, яка гарантує захист приватного життя.

Корупція та необ’єктивність у прийнятті рішень

Працівники ТЦК не мають права ухвалювати рішення на основі особистих стосунків, знайомств або інших позаофіційних обставин. Наприклад, навмисне невручення повісток знайомим або родичам є корупційним діянням, яке може призвести до кримінальної відповідальності.

Примус до медичних оглядів без законних підстав

Направлення на медичний огляд має відбуватися лише згідно з правилами, передбаченими законом, і за наявності належних підстав. Примус до проходження медогляду без офіційного документа є незаконним.

Фізичний чи психологічний тиск

Працівники ТЦК не мають права застосовувати будь-які форми примусу, зокрема тиснути на громадян під час спілкування або змушувати виконувати дії, які не передбачені законом. Це включає як фізичне насилля, так і словесні погрози чи приниження.

Як діяти, якщо працівники ТЦК перевищують свої повноваження

Якщо ви стали свідком або жертвою порушень з боку працівників ТЦК, існують кілька способів захисту своїх прав.

Звернення на гарячі лінії. У випадках неправомірних дій можна звертатися за консультацією або допомогою на гарячу лінію Міністерства оборони України за номером 1512 або на гарячу лінію з питань мобілізації — 0 800 301 937.

Залучення правоохоронних органів. Якщо дії працівників ТЦК мають ознаки кримінального правопорушення, зверніться до поліції або прокуратури. Наприклад, якщо були застосовані фізичний примус чи корупційні дії, це потребує негайного втручання правоохоронців.

Судовий розгляд. Громадяни мають право оскаржити незаконні дії чи рішення працівників ТЦК у судовому порядку. Наприклад, якщо вам відмовлено у розгляді ваших документів без законних підстав, це можна вирішити через суд.

Звернення до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Якщо дії працівників ТЦК порушують ваші конституційні права, ви можете подати скаргу до омбудсмена.

Що важливо знати під час подання скарги

У разі конфліктних ситуацій слід дотримуватися таких рекомендацій:

фіксуйте всі обставини події: запишіть імена працівників, дату та час інциденту, суть їхніх дій;

збирайте докази: зберігайте копії документів, записуйте розмови (якщо це можливо), залучайте свідків;

подайте офіційну заяву: детально опишіть суть порушення та додайте зібрані докази.

Нагадаємо, громадяни за певних обставин можуть отримати відстрочку від мобілізації. Як діяти, якщо в ТЦК відмовляються приймати документи на відстрочку.

Також варто знати, що не вся інформація підлягає розголошенню навіть працівникам ТЦК — чого вони не мають права запитувати та навпаки про що громадянин зобов'язаний розповісти?