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Эти действия незаконны — что не имеют права делать работники ТЦК

5 декабря 2024 12:58
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Незаконные действия ТЦК — что не имеют права делать и как действовать
Сотрудники ТЦК проверяют документы. Фото: УНИАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) должны действовать исключительно в пределах своих полномочий, установленных законодательством Украины. Однако некоторые действия категорически запрещены, и граждане должны знать о своих правах, чтобы защитить себя от возможных нарушений.

Какие действия со стороны работников ТЦК незаконны читайте на Новини.LIVE

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Задержание и принудительная доставка граждан в ТЦК

Работники ТЦК не имеют права задерживать граждан или принудительно приводить их в центр. Такие действия являются исключительной компетенцией правоохранительных органов, которые могут осуществлять задержание только на основании законных оснований.

Запрос информации, не касающейся военного учета

Работники ТЦК могут требовать только те документы или сведения, которые прямо предусмотрены для военного учета или мобилизации.

Вмешательство в частную жизнь

Личная информация, как политические взгляды, религиозные убеждения, семейное положение или другие аспекты вашей частной жизни, не должна быть предметом интереса работников ТЦК. Такие действия являются прямым нарушением Конституции Украины, которая гарантирует защиту частной жизни.

Коррупция и необъективность в принятии решений

Работники ТЦК не имеют права принимать решения на основе личных отношений, знакомств или других внеофициальных обстоятельств.

Принуждение к медицинским осмотрам без законных оснований

Направление на медицинское освидетельствование должно происходить только согласно правилам, предусмотренным законом, и при наличии надлежащих оснований принуждение к прохождению медосмотра без официального документа.

Физическое или психологическое давление

Работники ТЦК не имеют права применять какие-либо формы принуждения, в частности, давить на граждан во время общения или вынуждать выполнять действия, не предусмотренные законом. Это включает как физическое насилие, так и словесные угрозы или унижения.

Как поступить, если работники ТЦК превышают свои полномочия

Если вы стали свидетелем или жертвой нарушений со стороны работников ТЦК, существует несколько способов защиты своих прав.

  • Обращение на горячие линии В случаях неправомерных действий можно обращаться за консультацией или пособием на горячую линию Министерства обороны Украины по номеру 1512 или на горячую линию по вопросам мобилизации — 0 800 301 937.
  • Привлечение правоохранительных органов Если действия работников ТЦК имеют признаки уголовного правонарушения, обратитесь в полицию или прокуратуру.
  • Судебное разбирательство. Граждане имеют право обжаловать незаконные действия или решения работников ТЦК в судебном порядке.
  • Обращение к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека.
  • Если действия работников ТЦК нарушают ваши конституционные права, вы можете подать жалобу омбудсмену.

Что важно знать при подаче жалобы

В случае конфликтных ситуаций следует придерживаться следующих рекомендаций:

  • фиксируйте все происшествия происшествия: запишите имена работников, дату и время инцидента, суть их действий;
  • собирайте доказательства: храните копии документов, записывайте разговоры (если это возможно), привлекайте свидетелей;
  • Подайте официальное заявление: подробно опишите суть нарушения и добавьте собранные доказательства.

Напомним, граждане при определенных обстоятельствах могут получить отсрочку от мобилизации.

Также следует знать, что не вся информация подлежит разглашению даже работникам ТЦК — чего они не имеют права спрашивать и наоборот, о чем гражданин обязан рассказать?

закон мобилизация ТЦК и СП военнообязанные правонарушение

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