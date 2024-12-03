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Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК

3 грудня 2024 06:35
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Про що в ТЦК не мають запитувати у громадянина — законні підстави
Працівники ТЦК та СП перевіряють дані у громадянина. Фото: скриншот
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У військовозобов'язаних осіб працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) можуть запитувати певні особисті дані для формування військово-облікового документа. Проте не вся інформація підлягає розголошенню — деякі дані є особистими, тож працівники ТЦК та СП не можуть вимагати її надати.

Про що не можуть запитувати в ТЦК — читайте далі на Новини.LIVE.

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Яка інформація є конфіденційною 

Конфіденційна інформація — це поняття, яке має важливе значення для захисту персональних даних кожної людини. В Україні її визначення регламентоване Законом "Про інформацію". Відповідно до цього закону, конфіденційною є інформація, доступ до якої обмежений фізичною або юридичною особою.

До такої інформації належать особисті відомості про людину, наприклад її місце проживання, сімейний стан, матеріальне становище чи стан здоров’я. Також конфіденційною вважається фінансова інформація, зокрема дані про доходи або банківські рахунки, а також інші персональні дані, які не мають прямого зв’язку з військовою службою. Ця категорія даних охороняється законом і доступ до них може бути обмеженим за бажанням власника.

Що можуть запитувати в ТЦК та про що необхідно розповідати

Працівники територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки мають право запитувати лише ту інформацію, яка є необхідною для виконання їхніх завдань у межах військового обліку.

Це включає основні дані про людину, такі як:

  • її прізвище, ім’я, по батькові;
  • дату народження;
  • контактний номер телефону та адресу проживання.

Крім того, вони можуть уточнювати статус придатності до військової служби, оскільки ця інформація є критичною для належного ведення обліку військовозобов’язаних громадян. Такий підхід дозволяє уникнути непорозумінь та забезпечити прозорість процесу мобілізації.

Про що не мають права запитувати працівники ТЦК

Однак законодавство чітко обмежує перелік даних, які можуть запитувати представники ТЦК. Вони не мають права вимагати фінансову інформацію, наприклад відомості про ваші банківські рахунки, розмір доходів чи матеріальний стан. Для прикладу, якщо працівники ТЦК цікавляться тим, скільки ви заробляєте, скільки квартир чи машин ви маєте та де у вас розміщені заощадження — це незаконно.

Ці дані не мають відношення до військового обліку і не можуть бути предметом інтересу. Так само незаконними є спроби отримати особисті дані третіх осіб, включаючи інформацію про членів вашої родини, їхні контакти чи місце проживання, якщо це не передбачено законодавством.

Інформацію про стан здоров’я громадянина, яка не стосується військової служби, також не можуть запитувати. Наприклад, працівники ТЦК не мають права вимагати детальну медичну історію чи документи, що підтверджують діагнози, які не впливають на придатність до служби. 

Крім того, недопустимими є запити, які стосуються громадської або політичної діяльності. Інтерес до політичних поглядів, членства у партіях, громадських організаціях або участі у мітингах є прямим порушенням прав громадян. Важливо також пам’ятати, що працівники ТЦК зобов’язані дотримуватися змісту повістки. Якщо запити виходять за межі зазначеної у документі теми, це є перевищенням повноважень і порушенням законодавства.

Що робити, якщо працівники ТЦК цікавляться конфіденційною інформацією

Якщо працівники ТЦК звертаються з проханням надати конфіденційну інформацію, яка не стосується військового обліку, громадяни мають право відмовити. У такій ситуації варто поцікавитися, на якій підставі вимагаються ці дані, і попросити пояснення, якими нормативними актами це регламентується.

Якщо обґрунтування виглядає непереконливим, слід вимагати офіційного роз’яснення в письмовій формі. Відмова надавати інформацію, що виходить за межі законодавчо встановленого переліку, є вашим законним правом.

У разі, якщо ви вважаєте, що ваші права порушуються, необхідно звернутися до правозахисних організацій або юристів для отримання професійної консультації.

У таких випадках також варто повідомити про ситуацію відповідні органи, які здійснюють контроль за дотриманням законодавства. Захист персональних даних є основою демократичного суспільства, і кожен громадянин має право вимагати справедливого ставлення до своїх прав та законних інтересів.

Нагадаємо, нещодавно заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко повідомила, що в Україні стали частіше видавати повістки нового зразка — скоро вони повністю замінять паперові. 

Також юрист пояснив, як оформити відстрочку, якщо у реєстрі є застарілі дані

персональні дані повістки ТЦК та СП військовозобов'язані секретна інформація

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