О чем в ТЦК не должны спрашивать у гражданина — законные основания

Сотрудники ТЦК и СП проверяют данные у гражданина. Фото: скриншот

У военнообязанных лиц работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) могут запрашивать определенные личные данные для формирования военно-учетного документа. Однако не вся информация подлежит разглашению — некоторые данные личные, поэтому работники ТЦК и СП не могут требовать ее предоставить.

О чем не могут спрашивать ТЦК — читайте дальше на Новини.LIVE.

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Какая информация конфиденциальная

Конфиденциальная информация — это понятие, важное для защиты персональных данных каждого человека. В Украине ее определение регламентировано Законом "Об информации". Согласно этому закону, конфиденциальной является информация, доступ к которой ограничен физическим или юридическим лицом.

К такой информации относятся личные сведения о человеке, например о его местожительстве, семейном положении, материальном положении или состоянии здоровья. Также конфиденциальной считается финансовая информация, в частности данные о доходах или банковских счетах, а также другие персональные данные, не имеющие прямой связи с военной службой. Эта категория данных охраняется законом, и доступ к ним может быть ограничен по желанию владельца.

Что могут спрашивать в ТЦК и о чем необходимо рассказывать

Работники территориальных центров комплектования и социальной поддержки имеют право запрашивать только ту информацию, которая необходима для выполнения их задач в рамках военного учета.

Это включает основные данные о человеке, такие как:

его фамилию, имя, отчество;

дату рождения;

контактный номер телефона и адрес проживания.

Кроме того, они могут уточнять статус пригодности к военной службе, поскольку эта информация критическая для надлежащего ведения учета военнообязанных граждан. Такой подход позволяет избежать недоразумений и обеспечить прозрачность процесса мобилизации.

О чем не имеют права спрашивать работники ТЦК

Однако законодательство четко ограничивает список данных, которые могут запрашивать представители ТЦК. Они не имеют права требовать финансовую информацию, например сведения о ваших банковских счетах, размере доходов или материальном состоянии. Например, если работники ТЦК интересуются тем, сколько вы зарабатываете, сколько квартир или машин вы имеете и где у вас размещены сбережения — это незаконно.

Эти данные не имеют отношения к военному учету и не могут являться предметом интереса. Так же незаконны попытки получить личные данные третьих лиц, включая информацию о членах вашей семьи, их контакты или место жительства, если это не предусмотрено законодательством.

Информация о состоянии здоровья гражданина, не касающаяся военной службы, также не может быть запрошена. Например, работники ТЦК не имеют права требовать детальной медицинской истории или документов, подтверждающих диагнозы, не влияющие на пригодность к службе.

Кроме того, недопустимы запросы, касающиеся общественной или политической деятельности. Интерес к политическим взглядам, членству в партиях, общественных организациях или участию в митингах является прямым нарушением прав граждан. Важно также помнить, что работники ТЦК обязаны соблюдать содержание повестки. Если запросы выходят за пределы указанной в документе темы, это превышение полномочий и нарушение законодательства.

Что делать, если работники ТЦК интересуются конфиденциальной информацией

Если работники ТЦК обращаются с просьбой предоставить конфиденциальную информацию, не относящуюся к военному учету, граждане имеют право отказать. В такой ситуации следует поинтересоваться, на каком основании требуются эти данные, и попросить объяснения, какими нормативными актами это регламентируется.

Если обоснование выглядит неубедительным, необходимо требовать официального разъяснения в письменной форме. Отказ предоставлять информацию, выходящую за пределы законодательно установленного списка, является вашим законным правом.

В случае, если вы считаете, что ваши права нарушаются, необходимо обратиться в правозащитные организации или к юристам для получения профессиональной консультации.

В таких случаях также следует сообщить о ситуации в соответствующие органы, осуществляющие контроль за соблюдением законодательства. Защита персональных данных является основой демократического общества, и каждый гражданин имеет право требовать справедливого отношения к своим правам и законным интересам.

Напомним, недавно заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко сообщила, что в Украине стали чаще выдавать повестки нового образца — скоро они полностью заменят бумажные.

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