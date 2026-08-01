Як діяти опікуну, якщо його доставили до ТЦК без відстрочки

Військовослужбовці оформлюють документи. Фото: Суспільне.Львів

Опікунство над неповнолітньою дитиною-сиротою є законною підставою для оформлення відстрочки від мобілізації, проте сам факт наявності статусу ще не звільняє автоматично від мобілізації. Опікуну над дитиною без відстрочки треба негайно вжити заходів, щоб уникнути призову. Втім юристи роз'яснили, як діяти, якщо людину уже доставили до територіального центру комплектування на соціальної підтримки.

Про це повідомив юрист Владислав Дерій, цитує Новини.LIVE.

Які права має військовозобов'язаний, що є опікуном дитини-сироти

Офіційне встановлення опіки над неповнолітньою дитиною-сиротою є законною підставою для отримання відстрочки від призову під час мобілізації. Це право гарантується пунктом 8 частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", який поширюється на опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів та патронатних вихователів, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років.

Юрист Владислав Дерій зазначає, що важливо розуміти, що наявність такого статусу не звільняє від мобілізації автоматично. До моменту офіційного оформлення відстрочки військовозобов'язаний підлягає призову на загальних підставах. Тому оформити відстрочку для уникнення проблем з військовим обліком критично важливо. Окремо юрист пригадав судову практику Верховного Суду щодо оскарження мобілізації опікуна.

Він зазначив: "Право на відстрочку від призову на військову службу повинно бути реалізоване військовозобов'язаним шляхом вчинення ним активних дій та оформлення його у відповідний спосіб уповноваженим органом. При цьому реалізація такого права може бути здійснена лише до моменту набуття ним статусу військовослужбовця".

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Куди звертатися у разі затримання опікуна працівниками ТЦК

У разі, якщо військовозобов'язаного вже затримали працівники ТЦК, необхідно діяти максимально оперативно. Насамперед рекомендується негайно викликати адвоката. Владислав Дерій звертає увагу, що нині це потрібно аби запобігти прискореному проходженню військово-лікарської комісії (ВЛК) та подальшому направленню особи до військової частини.

Представникам територіального центру комплектування варто пред'явити документи, що підтверджують статус опікуна, тому бажано мати при собі нотаріально завірені копії. Слід аргументувати, що мобілізація такої особи є недоцільною, оскільки наявність опікунства надає право на подальше звільнення з лав ЗСУ, тому після призову громадянин зможе відразу подати відповідний рапорт.

Надалі все ж потрібно зайнятися оформленням відстрочки. Для офіційного оформлення відстрочки необхідно особисто звернутися до ЦНАПу з пакетом документів, до якого входять:

паспорт громадянина України;

картка платника податків (РНОКПП);

електронний військово-обліковий документ з "Резерв+";

витяг із рішення місцевої ради про надання дитині статусу сироти;

рішення місцевої ради про встановлення опіки.

Якщо під час затримання з боку працівників ТЦК мали місце ознаки перевищення службових повноважень, необхідно додатково підготувати заяви до поліції та Державного бюро розслідувань.

Також Новини.LIVE повідомляли, що працівники територіальних центрів комплектування мають законні повноваження доставляти повістки додому до військовозобов'язаних, проте не можуть силоміць власників відчиняти двері. Будь-яке проникнення в житло без добровільного дозволу господаря чи судового рішення є прямим порушенням конституційного права.

Також експерти з трудового права пригадали, що комерційні структури та установи тепер зобов'язані інформувати військкомати про наявний автопарк та транспортні ресурси двічі на рік. Відтепер це правило стало обов'язковим навіть для тих суб'єктів господарювання, на балансі яких взагалі немає жодних машин.

А юристи зазначили, що наявність важкого онкологічного захворювання у близького родича автоматично не звільняє особу від призову задля догляду за хворим. Щоб комісія ТЦК задовольнила заяву про відстрочку, необхідно офіційно оформити першу чи другу групу інвалідності або отримати висновок лікарської комісії про крайню потребу в постійній сторонній опіці.