Как поступить опекуну, если его доставили в ТЦК без отсрочки

Военнослужащие оформляют документы. Фото: «Суспильне.Львов»

Опекунство над несовершеннолетним ребенком-сиротой является законным основанием для оформления отсрочки от мобилизации, однако сам факт наличия этого статуса еще не освобождает автоматически от мобилизации. Опекуну ребенка, не имеющему отсрочки, необходимо немедленно принять меры, чтобы избежать призыва. Впрочем, юристы разъяснили, как действовать, если человека уже доставили в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

Об этом сообщил юрист Владислав Дерий, цитирует Новини.LIVE.

Какие права имеет военнообязанный, являющийся опекуном ребенка-сироты

Официальное установление опеки над несовершеннолетним ребенком-сиротой является законным основанием для получения отсрочкиот призыва во время мобилизации. Это право гарантируется пунктом 8 части 1 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", который распространяется на опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей и патронатных воспитателей, на иждивении которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, в возрасте до 18 лет.

Юрист Владислав Дерий отмечает, что важно понимать: наличие такого статуса не освобождает от мобилизации автоматически. До момента официального оформления отсрочки военнообязанный подлежит призыву на общих основаниях. Поэтому оформить отсрочку во избежание проблем с воинским учетом крайне важно. Отдельно юрист напомнил о судебной практике Верховного Суда по обжалованию мобилизации опекуна.

Он отметил: "Право на отсрочку от призыва на военную службу должно быть реализовано военнообязанным путем совершения им активных действий и оформления его соответствующим образом уполномоченным органом. При этом реализация такого права может быть осуществлена только до момента приобретения им статуса военнослужащего".

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Куда обращаться в случае задержания опекуна сотрудниками ТЦК

В случае, если военнообязанного уже задержали сотрудники ТЦК, необходимо действовать максимально оперативно. Прежде всего рекомендуется немедленно вызвать адвоката. Владислав Дерий обращает внимание, что в настоящее время это необходимо для предотвращения ускоренного прохождения военно-врачебной комиссии (ВВК) и последующего направления лица в воинскую часть.

Представителям территориального центра комплектования следует предъявить документы, подтверждающие статус опекуна, поэтому желательно иметь при себе нотариально заверенные копии. Следует аргументировать, что мобилизация такого лица нецелесообразна, поскольку наличие опекунства дает право на дальнейшее увольнение из рядов ВСУ, поэтому после призыва гражданин сможет сразу подать соответствующий рапорт.

В дальнейшем все же необходимо заняться оформлением отсрочки. Для официального оформления отсрочки необходимо лично обратиться в ЦНАП с пакетом документов, в который входят:

паспорт гражданина Украины;

карточка налогоплательщика (РНОКПП);

электронный военно-учетный документ из «Резерв+»;

выписка из решения местного совета о присвоении ребенку статуса сироты;

решение местного совета об установлении опеки.

Если во время задержания со стороны сотрудников ТЦК имели место признаки превышения служебных полномочий, необходимо дополнительно подготовить заявления в полицию и Государственное бюро расследований.

Также Новини.LIVE сообщали, что сотрудники территориальных центров комплектования имеют законные полномочия доставлять повестки на дом военнообязанным, однако не могут силой открывать двери владельцев. Любое проникновение в жилье без добровольного разрешения хозяина или судебного решения является прямым нарушением конституционного права.

Кроме того, эксперты по трудовому праву напомнили, что коммерческие структуры и учреждения теперь обязаны дважды в год информировать военкоматы об имеющемся автопарке и транспортных ресурсах. Отныне это правило стало обязательным даже для тех субъектов хозяйствования, на балансе которых вообще нет ни одной машины.

А юристы отметили, что наличие тяжелого онкологического заболевания у близкого родственника автоматически не освобождает человека от призыва для ухода за больным. Чтобы комиссия ТЦК удовлетворила заявление об отсрочке, необходимо официально оформить первую или вторую группу инвалидности либо получить заключение врачебной комиссии о крайней необходимости постоянного постороннего ухода.