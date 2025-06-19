Відстрочка від мобілізації - що робити, якщо ТЦК відмовили у відстрочці

ТЦК відмовив у відстрочці — що далі
Якщо комісія при територіальному центрі комплектування відмовить громадянину у оформленні відстрочки, він має пройти медичний догляд на ВЛК. Це потрібно для можливої мобілізації громадянина без відстрочки.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Хто ухвалює рішення про відстрочку
Громадяни України мають право на відстрочку від мобілізації, за наявності відповідних умов для її оформлення.
Питання надання відстрочки громадянам ухвалює в територіальному центрі комплектування.
Комісія при ТЦК, яка ухвалює рішення, може як підтвердити право на відстрочку, так і відмовити військовозобов’язаним громадянам у відстрочці.
Юристи пояснили, що чекає на громадянина після такого рішення ТЦК.
Якщо ТЦК відмовить військовозобов’язаному
"У разі ухвалення комісією рішення про відмову у наданні відстрочки військовозобов’язаний, який підлягає призову на військову службу під час мобілізації, направляється на медичний огляд", — підкреслив у коментарі адвокат Юрій Айвазян.
Юрист пояснив, навіщо потрібен цей огляд.
ТЦК має визначити придатність громадянина до військової служби — і, за позитивного висновку ВЛК, може мобілізувати його.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які умови є важливими для оформлення відстрочки від мобілізації для опікунів.
Додамо, ми повідомляли про те, чи зважатиме ТЦК на розлучення при оформленні відстрочки.
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