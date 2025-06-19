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Головна ТЦК ТЦК відмовив у відстрочці — що далі

ТЦК відмовив у відстрочці — що далі

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Дата публікації: 19 червня 2025 00:30
Відстрочка від мобілізації - що робити, якщо ТЦК відмовили у відстрочці
Військовозобов’язаний на комісії при ТЦК. Фото: Одеський ТЦК
Ключові моменти Хто ухвалює рішення про відстрочку Якщо ТЦК відмовить військовозобов’язаному

Якщо комісія при територіальному центрі комплектування відмовить громадянину у оформленні відстрочки, він має пройти медичний догляд на ВЛК. Це потрібно для можливої мобілізації громадянина без відстрочки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Хто ухвалює рішення про відстрочку

Громадяни України мають право на відстрочку від мобілізації, за наявності відповідних умов для її оформлення.

Питання надання відстрочки громадянам ухвалює в територіальному центрі комплектування.

Комісія при ТЦК, яка ухвалює рішення, може як підтвердити право на відстрочку, так і відмовити військовозобов’язаним громадянам у відстрочці.

Юристи пояснили, що чекає на громадянина після такого рішення ТЦК.

Якщо ТЦК відмовить військовозобов’язаному

"У разі ухвалення комісією рішення про відмову у наданні відстрочки військовозобов’язаний, який підлягає призову на військову службу під час мобілізації, направляється на медичний огляд", — підкреслив у коментарі адвокат Юрій Айвазян.

Юрист пояснив, навіщо потрібен цей огляд.

ТЦК має визначити придатність громадянина до військової служби — і, за позитивного висновку ВЛК, може мобілізувати його.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які умови є важливими для оформлення відстрочки від мобілізації для опікунів.

Додамо, ми повідомляли про те, чи зважатиме ТЦК на розлучення при оформленні відстрочки.

мобілізація відстрочка ВЛК ТЦК та СП військовозобов'язані
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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