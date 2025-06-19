Отсрочка от мобилизации - что делать, если ТЦК отказали в отсрочке

Военнообязанный на комиссии при ТЦК. Фото: Одесский ТЦК

Если комиссия при территориальном центре комплектования откажет гражданину в оформлении отсрочки, он должен пройти медицинский уход на ВВК. Это нужно для возможной мобилизации гражданина без отсрочки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Кто принимает решение об отсрочке

Граждане Украины имеют право на отсрочку от мобилизации, при наличии соответствующих условий для ее оформления.

Вопрос предоставления отсрочки гражданам принимает в территориальном центре комплектования.

Комиссия при ТЦК, которая принимает решение, может как подтвердить право на отсрочку, так и отказать военнообязанным гражданам в отсрочке.

Юристы объяснили, что ждет гражданина после такого решения ТЦК.

Если ТЦК откажет военнообязанному

"В случае принятия комиссией решения об отказе в предоставлении отсрочки военнообязанный, который подлежит призыву на военную службу по мобилизации, направляется на медицинский осмотр", — подчеркнул в комментарии адвокат Юрий Айвазян.

Юрист объяснил, зачем нужен этот осмотр.

ТЦК должен определить пригодность гражданина к военной службе — и, при положительном заключении ВВК, может мобилизовать его.

Напомним, мы ранее писали о том, какие условия важны для оформления отсрочки от мобилизации для опекунов.

Добавим, мы сообщали о том, будет ли учитывать ТЦК на развод при оформлении отсрочки.