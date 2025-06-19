Отсрочка от мобилизации - что делать, если ТЦК отказали в отсрочке

ТЦК отказал в отсрочке — что дальше
Если комиссия при территориальном центре комплектования откажет гражданину в оформлении отсрочки, он должен пройти медицинский уход на ВВК. Это нужно для возможной мобилизации гражданина без отсрочки.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Кто принимает решение об отсрочке
Граждане Украины имеют право на отсрочку от мобилизации, при наличии соответствующих условий для ее оформления.
Вопрос предоставления отсрочки гражданам принимает в территориальном центре комплектования.
Комиссия при ТЦК, которая принимает решение, может как подтвердить право на отсрочку, так и отказать военнообязанным гражданам в отсрочке.
Юристы объяснили, что ждет гражданина после такого решения ТЦК.
Если ТЦК откажет военнообязанному
"В случае принятия комиссией решения об отказе в предоставлении отсрочки военнообязанный, который подлежит призыву на военную службу по мобилизации, направляется на медицинский осмотр", — подчеркнул в комментарии адвокат Юрий Айвазян.
Юрист объяснил, зачем нужен этот осмотр.
ТЦК должен определить пригодность гражданина к военной службе — и, при положительном заключении ВВК, может мобилизовать его.
Напомним, мы ранее писали о том, какие условия важны для оформления отсрочки от мобилизации для опекунов.
Добавим, мы сообщали о том, будет ли учитывать ТЦК на развод при оформлении отсрочки.
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