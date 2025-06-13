Відстрочка від мобілізації для опікуна - коли ТЦК узгоджує рішення

Громадянин оформлює документи в ТЦК. Фото: "Суспільне"

Якщо громадянин оформлений опікуном недієздатної особи, то він має право на відстрочку від мобілізації, незалежно від наявності у цієї близьких родичів. Але для відстрочки йому потрібно надати в ТЦК рішення суду.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

Реклама

Читайте також:

Опікун чи близький родич

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можна оформити відстрочку опікуну недієздатної особи, якщо у цієї особи є донька.

Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що у ситуація, коли відстрочку оформлює не просто близький родич, а офіційний опікун, наявність інших родичів не відіграє такої ролі, як у випадку зі звичайними відстрочками.

"Так, це можливо. Опікун недієздатній особі призначається судом за поданням органу опіки та піклування", — підкреслив у відповіді юрист.

Документ для ТЦК

Айвазян пояснив, який документ потрібно надати в територіальний центр комплектування для оформлення відстрочки опікуну.

"Це рішення суду про визнання особи недієздатною та рішення суду про призначення опікуна", — підкреслив адвокат.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може ТЦК проігнорувати відстрочку для студента.

Додамо, ми повідомляли про те, чи зважатиме ТЦК на розлучення при оформленні відстрочки.