Відстрочка від мобілізації для опікуна - коли ТЦК узгоджує рішення

Відстрочка для опікуна — що вплине на рішення ТЦК
Якщо громадянин оформлений опікуном недієздатної особи, то він має право на відстрочку від мобілізації, незалежно від наявності у цієї близьких родичів. Але для відстрочки йому потрібно надати в ТЦК рішення суду.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.
Опікун чи близький родич
До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи можна оформити відстрочку опікуну недієздатної особи, якщо у цієї особи є донька.
Адвокат Юрій Айвазян зазначив, що у ситуація, коли відстрочку оформлює не просто близький родич, а офіційний опікун, наявність інших родичів не відіграє такої ролі, як у випадку зі звичайними відстрочками.
"Так, це можливо. Опікун недієздатній особі призначається судом за поданням органу опіки та піклування", — підкреслив у відповіді юрист.
Документ для ТЦК
Айвазян пояснив, який документ потрібно надати в територіальний центр комплектування для оформлення відстрочки опікуну.
"Це рішення суду про визнання особи недієздатною та рішення суду про призначення опікуна", — підкреслив адвокат.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи може ТЦК проігнорувати відстрочку для студента.
Додамо, ми повідомляли про те, чи зважатиме ТЦК на розлучення при оформленні відстрочки.
Читайте Новини.LIVE!