Отсрочка от мобилизации для опекуна - когда ТЦК согласовывает решение

Отсрочка для опекуна — что повлияет на решение ТЦК
Если гражданин оформлен опекуном недееспособного лица, то он имеет право на отсрочку от мобилизации, независимо от наличия у этого близких родственников. Но для отсрочки ему нужно предоставить в ТЦК решение суда.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.
Опекун или близкий родственник
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, можно ли оформить отсрочку опекуну недееспособного лица, если у этого лица есть дочь.
Адвокат Юрий Айвазян отметил, что в ситуация, когда отсрочку оформляет не просто близкий родственник, а официальный опекун, наличие других родственников не играет такой роли, как в случае с обычными отсрочками.
"Да, это возможно. Опекун недееспособному лицу назначается судом по представлению органа опеки и попечительства", — подчеркнул в ответе юрист.
Документ для ТЦК
Айвазян объяснил, какой документ нужно предоставить в территориальный центр комплектования для оформления отсрочки опекуну.
"Это решение суда о признании лица недееспособным и решение суда о назначении опекуна", — подчеркнул адвокат.
Напомним, мы ранее писали о том, может ли ТЦК проигнорировать отсрочку для студента.
Добавим, мы сообщали о том, будет ли учитывать ТЦК на развод при оформлении отсрочки.
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