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Главная ТЦК Отсрочка для опекуна — что повлияет на решение ТЦК

Отсрочка для опекуна — что повлияет на решение ТЦК

Ua en ru
Дата публикации 13 июня 2025 00:30
Отсрочка от мобилизации для опекуна - когда ТЦК согласовывает решение
Гражданин оформляет документы в ТЦК. Фото: "Суспільне"
Ключові моменти Опекун или близкий родственник Документ для ТЦК

Если гражданин оформлен опекуном недееспособного лица, то он имеет право на отсрочку от мобилизации, независимо от наличия у этого близких родственников. Но для отсрочки ему нужно предоставить в ТЦК решение суда.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Опекун или близкий родственник

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, можно ли оформить отсрочку опекуну недееспособного лица, если у этого лица есть дочь.

Адвокат Юрий Айвазян отметил, что в ситуация, когда отсрочку оформляет не просто близкий родственник, а официальный опекун, наличие других родственников не играет такой роли, как в случае с обычными отсрочками.

"Да, это возможно. Опекун недееспособному лицу назначается судом по представлению органа опеки и попечительства", — подчеркнул в ответе юрист.

Документ для ТЦК

Айвазян объяснил, какой документ нужно предоставить в территориальный центр комплектования для оформления отсрочки опекуну.

"Это решение суда о признании лица недееспособным и решение суда о назначении опекуна", — подчеркнул адвокат.

Напомним, мы ранее писали о том, может ли ТЦК проигнорировать отсрочку для студента.

Добавим, мы сообщали о том, будет ли учитывать ТЦК на развод при оформлении отсрочки.

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Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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