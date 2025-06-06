Відстрочка для догляду за дитиною з інвалідністю - чи впливає розлучення на відстрочку

Родина з дітьми. Фото: Дніпропетровська ОВА

Військовозобов’язаний громадянин має право на оформлення відстрочки від мобілізації, якщо доглядає дитину з першою групою інвалідності. На відстрочку не впливає навіть розлучення із матір’ю дитини.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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Відстрочка для догляду за дитиною з інвалідністю

До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, чи може він оформити відстрочку для догляду за дитиною, яка має першу групу інвалідності.

Чоловік додав, що зараз він перебуває у процесі розлучення із матір’ю дитини — і поцікавився, чи не вплине розлучення на можливість оформлення відстрочки.

"Ви маєте право на відстрочку. Розшук та розірвання шлюбу не є підставою для відмови у відстрочці", — запевнив громадянина юрист Владислав Дерій.

Список документів для відстрочки

Юрист пояснив, які документи потрібно надати для оформлення відстрочки у такій ситуації.

Це, звісна річ, сама заява про надання відстрочки.

А, крім неї, це:

свідоцтво про народження дитини;

документ про інвалідність дитини;

військово-обліковий документ;

паспорт та податковий номер.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна отримати відстрочку, якщо виховуєш нерідних дітей.

Додамо, ми повідомляли про те, як оформити відстрочку багатодітного батька, якщо діти народжені у різних шлюбах.