Відстрочка багатодітному батьку — що робити, якщо діти від різних шлюбів

Багатодітний батько з дітьми. Фото: LexInform

Для того, аби оформити відстрочку від мобілізації, багатодітний батько, який має дітей у різних шлюбах, повинен довести факт виплати аліментів. Для цього, якщо аліменти виплачувалися неофіційно, потрібно укласти угоду з матір’ю дитини про участь у вихованні та утриманні.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Багатодітні батьки мають право на оформлення відстрочки від мобілізації.

Та у деяких випадках, особливо коли військовозобов’язаний чоловік має дітей від різних шлюбів, можуть виникнути проблеми — наприклад, якщо чоловік виплачував аліменти неофіційно, без документального підтвердження.

"Оскільки ви не зможете отримати довідку від виконавчої про відсутність заборгованості по аліментах, як також не можете підтвердити утримання, оскільки не сплачуєте аліменти офіційно, вам необхідно укласти угоду з колишньою дружиною про участь у вихованні та утриманні дитини", — пояснив адвокат Юрій Айвазян такому громадянину.

Візит до нотаріуса

Юрист також пояснив, що має зробити мати дитини, яка не перебуває зараз у шлюбі з військовозобов’язаним.

"Ваша колишня дружина може зробити нотаріальну заяву та підтвердити в ній, що ви постійно сплачуєте аліменти добровільно та вона не має до вас претензій", — зазначив Айвазян.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, хто з багатодітних батьків може оформити відстрочку від мобілізації у "Резерв+".

Також ми повідомляли про важливу умову для оформлення відстрочки багатодітним батьком.