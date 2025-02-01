Отсрочка многодетному отцу — что делать, если дети от разных браков

Многодетный отец с детьми. Фото: LexInform

Для того чтобы оформить отсрочку от мобилизации, многодетный отец, который имеет детей в разных браках, должен доказать факт выплаты алиментов. Для этого, если алименты выплачивались неофициально, нужно заключить соглашение с матерью ребенка об участии в воспитании и содержании.

Об этом на портале "Юристы.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Многодетные родители имеют право на оформление отсрочки от мобилизации.

Но в некоторых случаях, особенно когда военнообязанный мужчина имеет детей от разных браков, могут возникнуть проблемы — например, если муж выплачивал алименты неофициально, без документального подтверждения.

"Поскольку вы не сможете получить справку от исполнительной об отсутствии задолженности по алиментам, как также не можете подтвердить содержание, поскольку не платите алименты официально, вам необходимо заключить договор с бывшей женой об участии в воспитании и содержании ребенка", — пояснил адвокат Юрий Айвазян такому гражданину.

Визит к нотариусу

Юрист также объяснил, что должна сделать мать ребенка, которая не находится сейчас в браке с военнообязанным.

"Ваша бывшая жена может сделать нотариальное заявление и подтвердить в нем, что вы постоянно платите алименты добровольно и она не имеет к вам претензий", — отметил Айвазян.

Напомним, мы ранее писали о том, кто из многодетных родителей может оформить отсрочку от мобилизации в "Резерв+".

Также мы сообщали о важном условии для оформления отсрочки многодетным отцом.