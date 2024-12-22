Умова для відстрочки багатодітного батька - головні умови

Відстрочка для багатодітного батька — важлива умова
Якщо військовозобов’язаний громадянин має трьох чи більше неповнолітніх дітей, то автоматично отримати відстрочку він може тільки за умови шлюбу із матір’ю дітей. У всіх інших випадках йому доведеться доводити ТЦК факт утримання дітей у судовому порядку.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.
Відстрочка для багатодітних — хто отримає без проблем
Багатодітний батько — який має трьох чи більше неповнолітніх дітей — має право на відстрочку від мобілізації.
Але безумовно відстрочку може отримати тільки той громадянин, який виховує усіх дітей у шлюбі — свідченням чого є свідоцтво про реєстрацію шлюбу та свідоцтва про народження дітей.
У інших ситуаціях у таких чоловіків можуть виникнути проблеми.
Що робити чоловіку, який не розписаний з матір’ю дітей
Юрист Владислав Дерій зазначив, що у ситуації, коли чоловік живе з жінкою у незареєстрованому шлюбі і має з нею трьох дітей, він не може автоматично отримати відстрочку від мобілізації з підстави багатодітності.
"Потрібно укласти шлюб або встановити факт утримання дітей у судовому порядку", — наголосив правник.
Таким чином, якщо чоловік має трьох неповнолітніх дітей за межами офіційної сім’ї, йому треба доводити для ТЦК факт утримання цих дітей у суду.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, як довго триває відстрочка для багатодітного батька.
Додамо, ми повідомляли, які три причини позбавлять багатодітних батьків відстрочки.
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