Умова для відстрочки багатодітного батька - головні умови

Багатодітний батько з трьома дітьми. Фото: Depositphotos

Якщо військовозобов’язаний громадянин має трьох чи більше неповнолітніх дітей, то автоматично отримати відстрочку він може тільки за умови шлюбу із матір’ю дітей. У всіх інших випадках йому доведеться доводити ТЦК факт утримання дітей у судовому порядку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

Читайте також:

Відстрочка для багатодітних — хто отримає без проблем

Багатодітний батько — який має трьох чи більше неповнолітніх дітей — має право на відстрочку від мобілізації.

Але безумовно відстрочку може отримати тільки той громадянин, який виховує усіх дітей у шлюбі — свідченням чого є свідоцтво про реєстрацію шлюбу та свідоцтва про народження дітей.

У інших ситуаціях у таких чоловіків можуть виникнути проблеми.

Що робити чоловіку, який не розписаний з матір’ю дітей

Юрист Владислав Дерій зазначив, що у ситуації, коли чоловік живе з жінкою у незареєстрованому шлюбі і має з нею трьох дітей, він не може автоматично отримати відстрочку від мобілізації з підстави багатодітності.

"Потрібно укласти шлюб або встановити факт утримання дітей у судовому порядку", — наголосив правник.

Таким чином, якщо чоловік має трьох неповнолітніх дітей за межами офіційної сім’ї, йому треба доводити для ТЦК факт утримання цих дітей у суду.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як довго триває відстрочка для багатодітного батька.

Додамо, ми повідомляли, які три причини позбавлять багатодітних батьків відстрочки.