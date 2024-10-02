Відстрочка багатодітним батькам 2024 - коли можуть відмовити

Багатодітна сім’я. Фото: tepravda.te.ua

Багатодітний батько, згідно із законодавством, має право на відстрочку від мобілізації. Але це право треба довести, підтвердивши факт утримання дітей, бо у випадку несплати аліментів право на відстрочку втрачається.

Про це повідомили у Полтавському обласному ТЦК.

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Факт наявності трьох дітей — це ще не відстрочка

Право на відстрочку від мобілізації в особливий період мають батьки трьох і більше неповнолітніх дітей.

Але відстрочка надається не тільки за фактом батьківства, пояснили у Полтавському ТЦК.

"Тобто сам по собі запис у свідоцтві про народження військовозобов'язаного як батька не дає йому права на відстрочку — батько повинен утримувати своїх дітей", — йдеться у поясненні ТЦК.

Коли багатодітні батьки втрачають право на відстрочку

Законодавство зазначає цілих три причини, за яких багатодітний батько може бути мобілізований, не отримавши відстрочку через сімейний фактор.

Це ситуації, коли:

людина має заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці;

батько не проживає зі своїми дітьми та не платить аліменти;

аліменти щодо дитини сплачує інший чоловік.

У таких ситуаціях право на відстрочку через багатодітність втрачається, підкреслили у Полтавському ТЦК.

Нагадаємо, що ми раніше писали про те, як багатодітному батьку довести ТЦК факт утримання трьох чи більше дітей.

Додамо, ми повідомляли, чи дає право на відстрочку наявність трьох дітей від різних жінок.