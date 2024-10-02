Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow ТЦК arrow Багатодітні батьки — які три причини позбавлять їх відстрочки в 2024 році arrow

Багатодітні батьки — які три причини позбавлять їх відстрочки в 2024 році

2 жовтня 2024 13:50
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка багатодітним батькам 2024 - коли можуть відмовити
Багатодітна сім’я. Фото: tepravda.te.ua
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Багатодітний батько, згідно із законодавством, має право на відстрочку від мобілізації. Але це право треба довести, підтвердивши факт утримання дітей, бо у випадку несплати аліментів право на відстрочку втрачається.

Про це повідомили у Полтавському обласному ТЦК.

Читайте також:

Факт наявності трьох дітей — це ще не відстрочка

Право на відстрочку від мобілізації в особливий період мають батьки трьох і більше неповнолітніх дітей.

Але відстрочка надається не тільки за фактом батьківства, пояснили у Полтавському ТЦК.

"Тобто сам по собі запис у свідоцтві про народження військовозобов'язаного як батька не дає йому права на відстрочку — батько повинен утримувати своїх дітей", — йдеться у поясненні ТЦК.

Коли багатодітні батьки втрачають право на відстрочку

Законодавство зазначає цілих три причини, за яких багатодітний батько може бути мобілізований, не отримавши відстрочку через сімейний фактор.

Це ситуації, коли:

  • людина має заборгованість із сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму платежів за три місяці;
  • батько не проживає зі своїми дітьми та не платить аліменти;
  • аліменти щодо дитини сплачує інший чоловік.

У таких ситуаціях право на відстрочку через багатодітність втрачається, підкреслили у Полтавському ТЦК.

Нагадаємо, що ми раніше писали про те, як багатодітному батьку довести ТЦК факт утримання трьох чи більше дітей.

Додамо, ми повідомляли, чи дає право на відстрочку наявність трьох дітей від різних жінок.

діти мобілізація відстрочка ТЦК та СП батьки

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

14:09 Окупанти готуються до удару по Кримському мосту — супутникові знімки

14:08 Посли ЄС погодили новий режим санкцій проти Росії

14:04 Останній перехід на зимовий час — коли українці мають перевести годинник

14:03 Хацкевич назвав нового лідера збірної України — про кого йдеться

13:54 Не стерпіла образ — на Одещині мати зарізала власного сина

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

13:50 Багатодітні батьки — які три причини позбавлять їх відстрочки в 2024 році

13:44 Українці зможуть продавати монети Нацбанку — відомо, які саме

13:43 Зеленський пояснив, що потрібно для зростання оборонного виробництва в Україні

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

13:38 В Україні 1 гривню можна продати за тисячу доларів — який вигляд має монета

14:09 Окупанти готуються до удару по Кримському мосту — супутникові знімки

14:08 Посли ЄС погодили новий режим санкцій проти Росії

14:04 Останній перехід на зимовий час — коли українці мають перевести годинник

14:03 Хацкевич назвав нового лідера збірної України — про кого йдеться

13:54 Не стерпіла образ — на Одещині мати зарізала власного сина

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

13:50 Багатодітні батьки — які три причини позбавлять їх відстрочки в 2024 році

13:44 Українці зможуть продавати монети Нацбанку — відомо, які саме

13:43 Зеленський пояснив, що потрібно для зростання оборонного виробництва в Україні

13:38 В Україні 1 гривню можна продати за тисячу доларів — який вигляд має монета

13:30 Тисячі гривень — відомий блогер розпитав Садового про вартість його одягу

16:22 Симпатик України і ненависник Путіна — хто такий новий генсек НАТО і чого від нього чекати

06:40 Ціни на латунь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

Новина з фото

06:29 Юридичні фірми підняли ціни на послуги, пов'язані з ТЦК — що скільки коштує

06:15 Від полону до міжнародних майданчиків — інтервʼю з захисником Азовсталі

30 вересня 2024

15:57 Підвищення податків та повістки поштою — що зміниться для українців з 1 жовтня

14:57 Руки геть від Пушкіна — одесити вийшли на мітинг під ОВА

Новина з фото

06:24 Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

06:03 Фортеця Павлоград — маленьке місто стало хабом під час евакуації з Покровська

27 вересня 2024
Новина з відео

21:00 Смертельні атракціони — як убезпечити себе під час екстремальних розваг

Ексклюзив

18:54 Ледве виживаємо — одесити про можливе підвищення зарплат ТОП посадовців

Text

13:42 У ЗСУ пояснили, чому важливо було звільнити агрегатний завод у Вовчанську

Text

13:38 У Польщі політики не розуміють, чому Сікорський говорить про Волинську трагедію

Text

13:00 Пастка у Вугледарі та власне виробництво зброї в Україні — ефір День.LIVE

Text

12:19 У Раді повідомили, чи закладено у новому держбюджеті кошти на розвиток АЕС

Text

10:23 Нардеп розкритикував збільшення видатків на чиновників у держбюджеті

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025 - 80x80

Більше податків, урізання "соціалки" та долар по 45 — аналізуємо бюджет 2025

Text

08:00 Масова страта полонених військових ЗСУ та новий генсек в НАТО — ефір Ранок.LIVE

1 жовтня 2024
Text

22:27 Експерт назвав об'єкти в Ірані, у разі руйнування яких економіка країни впаде

Text

21:29 "Жінки-фенікс" — акторка Хільська поділилася історією про втрату коханого на війні

Text

18:43 День захисників і захисниць України — чого одесити бажають нашим бійцям

Text

18:11 Прем'єра проєкту "Жінки-фенікс. Жити попри все" на Новини.LIVE — Надія Хільська

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

22 вересня 2024

06:10 Підвищення пенсії — хто зможе отримати надбавки цієї осені

25 вересня 2024

06:10 Пенсії українців — у кого підвищаться виплати з 1 жовтня