Відстрочка від мобілізації для багатодітного батька - як оформити, документи

Багатодітний батько з трьома дітьми. Фото: "Новини.PRO"

Громадянин, на утриманні якого перебуває троє чи більше неповнолітніх дітей, має право на відстрочку від мобілізації в особливий період. Для цього йому потрібно надати до ТЦК відповідні документи, які підтверджують факт утримання дітей.

Про це йдеться у матеріалі ТСН.

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Згідно із чинним законодавством, відстрочку від мобілізації має право отримати не тільки багатодітний батько, який має трьох чи більше неповнолітніх дітей, а і той чоловік, на утриманні якого перебуває відповідна кількість дітей віком до 18 років.

Під утриманням закон розуміє як факт опіки над трьома і більше дітьми, так і надання їм фізичної та матеріальної підтримки, включно з фінансовим утриманням, освітою, медичним доглядом.

Які документи потрібні

Для того, аби довести факт утримання трьох чи більше неповнолітніх дітей, військовозобов’язаний має надати відповідні документи:

якщо чоловік проживає разом зі своєю дитиною (дітьми), але розлучений з їхньою матір’ю — свідоцтва щодо народження трьох і більше дітей; рішення судової інстанції стосовно розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком, або рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу опіки та піклування стосовно визначення відповідного місця проживання дітей з батьком, або посвідчення батька багатодітної сім’ї;

якщо чоловік не проживає зі своєю дитиною (дітьми) — документацію, яка підтвердить факт утримання такої дитини (дітей): рішення суду стосовно призначення аліментів на утримання дитини (дітей); довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів, про розмір сплати таких аліментів тощо:

якщо це усиновлені діти — свідоцтва про народження, рішення судової інстанції щодо всиновлення, свідоцтво про реєстрацію шлюбу. Саме рішення суду про всиновлення дітей підтверджує факт утримання цих дітей.

Нагадаємо, раніше ми писали, що громадянин, який усиновив неповнолітню дитину, позбавлену батьківської опіки, чи сироту, має право на відстрочку від мобілізації.

Також ми повідомляли, чи можуть мобілізувати громадянина під час усиновлення третьої дитини.