Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow ТЦК arrow Содержание троих или более детей — как доказать в ТЦК этот факт arrow

Содержание троих или более детей — как доказать в ТЦК этот факт

1 октября 2024 15:25
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации для многодетного отца
Многодетный отец с тремя детьми. Фото: "Новини.PRO"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Гражданин, на иждивении которого находится трое или более несовершеннолетних детей, имеет право на отсрочку от мобилизации в особый период. Для этого ему нужно предоставить в ТЦК соответствующие документы, подтверждающие факт содержания детей.

Об этом говорится в материале ТСН.

Читайте также:

Отсрочка для многодетных или удерживающих более двух детей

Согласно действующему законодательству, отсрочку от мобилизации имеет право получить не только многодетный отец, имеющий троих или более несовершеннолетних детей, но и тот мужчина, на содержании которого находится соответствующее количество детей младше 18 лет.

Под содержанием закон понимает как факт опеки над тремя и более детьми, так и предоставление им физической и материальной поддержки, включая финансовое содержание, образование, медицинский уход.

Какие документы нужны

Чтобы доказать факт содержания трех или более несовершеннолетних детей, военнообязанный должен предоставить соответствующие документы:

  • если мужчина проживает вместе со своим ребенком (детями), но разведен с их матерью — свидетельства о рождении трех и более детей; решение судебной инстанции относительно расторжения брака и определения местожительства детей с отцом, или решения суда о расторжении брака и решения органа опеки и попечительства относительно определения соответствующего места жительства детей с отцом, или удостоверение отца многодетной семьи;
  • если мужчина не проживает со своим ребенком (детями) — документация, подтверждающая факт содержания такого ребенка (детей): решение суда о назначении алиментов на содержание ребенка (детей); справка из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов, о размере уплаты таких алиментов и т.д.
  • если это усыновленные дети — свидетельства о рождении, решение судебной инстанции по усыновлению, свидетельство о регистрации брака. Само решение суда об усыновлении детей подтверждает факт содержания этих детей.

Напомним, ранее мы писали, что гражданин, усыновивший несовершеннолетнего ребенка, лишенного родительской опеки, или сироту, имеет право на отсрочку от мобилизации.

Также мы сообщали, могут ли мобилизовать гражданина во время усыновления третьего ребенка.

дети мобилизация отсрочка ТЦК и СП родители

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Срочная новость

15:57 У Сумах пролунав гучний вибух

15:50 Лето не спешит отступать — синоптики назвали области, где задержится тепло

15:40 В Центре исследований энергетики озвучили прогнозы по отключениям света

15:31 Работа без опыта — какие вакансии предлагают в Одессе

15:25 Содержание троих или более детей — как доказать в ТЦК этот факт

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

15:19 Эксперт ответил, что будет с энергетикой в Украине, если РФ ударит по АЭС

15:12 В Украине национализировали шесть компаний, которые контролировал российских олигарх

15:10 В Украине изменили порядок призыва во время мобилизации — нардеп раскрыл детали

15:07 Маркевич поддержал Реброва из-за скандала в сборной Украины

14:59 Если нужно, весь бюджет выделим в поддержку ВСУ, — Труханов

Срочная новость

15:57 У Сумах пролунав гучний вибух

15:50 Лето не спешит отступать — синоптики назвали области, где задержится тепло

15:40 В Центре исследований энергетики озвучили прогнозы по отключениям света

15:31 Работа без опыта — какие вакансии предлагают в Одессе

15:25 Содержание троих или более детей — как доказать в ТЦК этот факт

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

15:19 Эксперт ответил, что будет с энергетикой в Украине, если РФ ударит по АЭС

15:12 В Украине национализировали шесть компаний, которые контролировал российских олигарх

15:10 В Украине изменили порядок призыва во время мобилизации — нардеп раскрыл детали

15:07 Маркевич поддержал Реброва из-за скандала в сборной Украины

14:59 Если нужно, весь бюджет выделим в поддержку ВСУ, — Труханов

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

27 сентября 2024
Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

Text

14:50 Гончаренко заявил, что возврат 30 тыс. грн всем военным до сих пор не реализован

Text

13:00 Кадровые изменения в Минобороны и новый генсек НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:15 Демченко поделился деталями работы пограничников на фронте

Text

11:41 Военный оценил качество обеспечения ВСУ одеждой и продуктами — готовы ли к зиме

Text

09:38 В Киеве катастрофа с качеством воды, мостов и управления — интервью с депутатом

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

08:00 День защитника и защитниц Украины и ситуация на фронте — эфир Ранок.LIVE

30 сентября 2024
Text

23:41 Южанина объяснила, почему в Украине важна смена власти сейчас

Text

23:25 Депутат Киевсовета назвал причину затягивания строительства метро на Виноградарь

Text

23:14 В год от 11-12 млрд — в КГС объяснили, где власти берут средства на киевское метро

Text

19:56 В ВСУ заявили, что система подготовки мобилизованных не реформирована со времен СССР

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

25 сентября 2024

06:10 Пенсии украинцев — у кого повысятся выплаты с 1 октября