Отсрочка от мобилизации для многодетного отца

Многодетный отец с тремя детьми. Фото: "Новини.PRO"

Гражданин, на иждивении которого находится трое или более несовершеннолетних детей, имеет право на отсрочку от мобилизации в особый период. Для этого ему нужно предоставить в ТЦК соответствующие документы, подтверждающие факт содержания детей.

Об этом говорится в материале ТСН.

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Согласно действующему законодательству, отсрочку от мобилизации имеет право получить не только многодетный отец, имеющий троих или более несовершеннолетних детей, но и тот мужчина, на содержании которого находится соответствующее количество детей младше 18 лет.

Под содержанием закон понимает как факт опеки над тремя и более детьми, так и предоставление им физической и материальной поддержки, включая финансовое содержание, образование, медицинский уход.

Какие документы нужны

Чтобы доказать факт содержания трех или более несовершеннолетних детей, военнообязанный должен предоставить соответствующие документы:

если мужчина проживает вместе со своим ребенком (детями), но разведен с их матерью — свидетельства о рождении трех и более детей; решение судебной инстанции относительно расторжения брака и определения местожительства детей с отцом, или решения суда о расторжении брака и решения органа опеки и попечительства относительно определения соответствующего места жительства детей с отцом, или удостоверение отца многодетной семьи;

если мужчина не проживает со своим ребенком (детями) — документация, подтверждающая факт содержания такого ребенка (детей): решение суда о назначении алиментов на содержание ребенка (детей); справка из исполнительной службы об отсутствии задолженности по уплате алиментов, о размере уплаты таких алиментов и т.д.

если это усыновленные дети — свидетельства о рождении, решение судебной инстанции по усыновлению, свидетельство о регистрации брака. Само решение суда об усыновлении детей подтверждает факт содержания этих детей.

Напомним, ранее мы писали, что гражданин, усыновивший несовершеннолетнего ребенка, лишенного родительской опеки, или сироту, имеет право на отсрочку от мобилизации.

Также мы сообщали, могут ли мобилизовать гражданина во время усыновления третьего ребенка.