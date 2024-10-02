Отсрочка многодетным родителям 2024 года - когда могут отказать

Многодетные родители — какие три причины лишат их отсрочки в 2024 году
Многодетный отец, согласно законодательству, имеет право на отсрочку от мобилизации . Но это право нужно доказать, подтвердив факт содержания детей, потому что в случае неуплаты алиментов право на отсрочку теряется.
Об этом сообщили в Полтавском областном ТЦК.
Факт наличия троих детей — это еще не отсрочка
Право на отсрочку от мобилизации в особый период имеют родители троих и более несовершеннолетних детей.
Но отсрочка дается не только по факту отцовства, пояснили в Полтавском ТЦК.
"То есть сама по себе запись в свидетельстве о рождении военнообязанного как отца не дает ему права на отсрочку — отец должен содержать своих детей", — говорится в пояснении ТЦК.
Когда многодетные родители теряют право на отсрочку
Законодательство отмечает целых три причины, по которым многодетный отец может быть мобилизован, не получив отсрочку по семейному фактору.
Это ситуации, когда:
- человек имеет задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;
- родитель не проживает со своими детьми и не платит алименты;
- алименты по отношению к ребенку платит другой мужчина.
В таких ситуациях право на отсрочку из-за многодетности теряется, подчеркнули в Полтавском ТЦК.
Напомним, что мы ранее писали о том, как многодетному отцу доказать ТЦК факт содержания трех или более детей.
Добавим, мы сообщали, дает ли право на отсрочку наличие троих детей от разных женщин.
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