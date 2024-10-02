Отсрочка многодетным родителям 2024 года - когда могут отказать

Многодетная семья. Фото: tepravda.te.ua

Многодетный отец, согласно законодательству, имеет право на отсрочку от мобилизации . Но это право нужно доказать, подтвердив факт содержания детей, потому что в случае неуплаты алиментов право на отсрочку теряется.

Об этом сообщили в Полтавском областном ТЦК.

Читайте также:

Факт наличия троих детей — это еще не отсрочка

Право на отсрочку от мобилизации в особый период имеют родители троих и более несовершеннолетних детей.

Но отсрочка дается не только по факту отцовства, пояснили в Полтавском ТЦК.

"То есть сама по себе запись в свидетельстве о рождении военнообязанного как отца не дает ему права на отсрочку — отец должен содержать своих детей", — говорится в пояснении ТЦК.

Когда многодетные родители теряют право на отсрочку

Законодательство отмечает целых три причины, по которым многодетный отец может быть мобилизован, не получив отсрочку по семейному фактору.

Это ситуации, когда:

человек имеет задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца;

родитель не проживает со своими детьми и не платит алименты;

алименты по отношению к ребенку платит другой мужчина.

В таких ситуациях право на отсрочку из-за многодетности теряется, подчеркнули в Полтавском ТЦК.

Напомним, что мы ранее писали о том, как многодетному отцу доказать ТЦК факт содержания трех или более детей.

Добавим, мы сообщали, дает ли право на отсрочку наличие троих детей от разных женщин.