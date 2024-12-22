Условие для отсрочки многодетного отца – главные условия

Многодетный отец с тремя детьми. Фото: Depositphotos

Если военнообязанный гражданин имеет трех или более несовершеннолетних детей, то автоматически получить отсрочку он может только при браке с матерью детей. Во всех остальных случаях ему придется доказывать ТЦК факт содержания детей в судебном порядке.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Многодетный отец, имеющий троих или более несовершеннолетних детей, имеет право на отсрочку от мобилизации.

Но, безусловно, отсрочку может получить только тот гражданин, который воспитывает всех детей в браке — свидетельством чего является свидетельство о регистрации брака и свидетельства о рождении детей.

В других ситуациях у таких мужчин могут возникнуть проблемы.

Что делать мужчине, который не расписан с матерью детей

Юрист Владислав Дерий отметил, что в ситуации, когда мужчина живет с женщиной в незарегистрированном браке и имеет с ней троих детей, он не может автоматически получить отсрочку от мобилизации по причине многодетности.

"Нужно заключить брак или установить факт содержания детей в судебном порядке", — подчеркнул юрист.

Таким образом, если у мужчины трое несовершеннолетних детей за пределами официальной семьи, ему нужно доказывать для ТЦК факт содержания этих детей в суде.

Напомним, мы раньше писали о том,как долго длится отсрочка для многодетного отца.

Добавим, мы сообщали, что три причины лишат многодетных родителей отсрочки.