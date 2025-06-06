Отсрочка по уходу за ребенком с инвалидностью - влияет ли развод на отсрочку

Семья с детьми. Фото: Днепропетровская ОВА

Военнообязанный гражданин имеет право на оформление отсрочки от мобилизации, если ухаживает за ребенком с первой группой инвалидности. На отсрочку не влияет даже развод с матерью ребенка.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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Отсрочка для ухода за ребенком с инвалидностью

К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, может ли он оформить отсрочку по уходу за ребенком, который имеет первую группу инвалидности.

Мужчина добавил, что сейчас он находится в процессе развода с матерью ребенка — и поинтересовался, не повлияет ли развод на возможность оформления отсрочки.

"Вы имеете право на отсрочку. Розыск и расторжение брака не является основанием для отказа в отсрочке", — заверил гражданина юрист Владислав Дерий.

Список документов для отсрочки

Юрист объяснил, какие документы нужно предоставить для оформления отсрочки в такой ситуации.

Это, конечно, само заявление о предоставлении отсрочки.

А, кроме него, это:

свидетельство о рождении ребенка;

документ об инвалидности ребенка;

военно-учетный документ;

паспорт и налоговый номер.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли получить отсрочку, если воспитываешь неродных детей.

Добавим, мы сообщали о том, как оформить отсрочку многодетного отца, если дети рождены в разных браках.