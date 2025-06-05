Документи про відстрочку в ТЦК — відправка документів поштою, навіщо це потрібно

Відправлення документів поштою. Фото: Depositphotos

Перед тим, як почати оформлення відстрочки від мобілізації, громадянину варто направити заяву про відстрочку разом з копіями документів до ТЦК поштою. Такий крок може стати гарантією розгляду питання про відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Владислав Дерій.

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До юристів звернувся громадянин, який поцікавився, як правильно оформити відстрочку з причини догляду за батьком, який має інвалідність.

Юрист Владислав Дерій, коментуючи ситуацію з відстрочкою, пояснив, що військовозобов’язаному громадянину потрібно зробити у такій ситуації першочергово.

"Спочатку відправте заяву та документи про відстрочку рекомендованим листом з описом вкладеного", — підкреслив юрист.

Навіщо слати документи в ТЦК поштою

Дерій пояснив, навіщо потрібен саме такий крок — із відправленням заяви та копій документів поштою.

"В першу чергу це буде доказом того, що Ви бажаєте скористатись своїм правом на відстрочку, якщо при особистому візиті до ТЦК вони не будуть реєструвати заяву про відстрочку", — наголосив правник.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як українцям оформити відстрочку, не відвідуючи ТЦК.

Додамо, ми повідомляли про те, як оформити відстрочку від мобілізації, перебуваючи за кордоном.