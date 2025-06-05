Документы об отсрочке в ТЦК — отправка документов по почте, зачем это нужно

Отправка документов по почте. Фото: Depositphotos

Перед тем, как начать оформление отсрочки от мобилизации, гражданину стоит направить заявление об отсрочке вместе с копиями документов в ТЦК по почте. Такой шаг может стать гарантией рассмотрения вопроса об отсрочке.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.

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К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, как правильно оформить отсрочку по причине ухода за отцом, который имеет инвалидность.

Юрист Владислав Дерий, комментируя ситуацию с отсрочкой, объяснил, что военнообязанному гражданину нужно сделать в такой ситуации в первую очередь.

"Сначала отправьте заявление и документы об отсрочке заказным письмом с описью вложения", — подчеркнул юрист.

Зачем слать документы в ТЦК по почте

Дерий объяснил, зачем нужен именно такой шаг — с отправкой заявления и копий документов по почте.

"В первую очередь это будет доказательством того, что Вы хотите воспользоваться своим правом на отсрочку, если при личном визите в ТЦК они не будут регистрировать заявление об отсрочке", — отметил юрист.

Напомним, мы ранее писали о том, как украинцам оформить отсрочку, не посещая ТЦК.

Добавим, мы сообщали о том, как оформить отсрочку от мобилизации, находясь за границей.