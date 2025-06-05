Документы об отсрочке в ТЦК — отправка документов по почте, зачем это нужно

Зачем юристы советуют посылать документы в ТЦК по почте
Перед тем, как начать оформление отсрочки от мобилизации, гражданину стоит направить заявление об отсрочке вместе с копиями документов в ТЦК по почте. Такой шаг может стать гарантией рассмотрения вопроса об отсрочке.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Владислав Дерий.
Отсрочка для ухода — первый шаг гражданина
К юристам обратился гражданин, который поинтересовался, как правильно оформить отсрочку по причине ухода за отцом, который имеет инвалидность.
Юрист Владислав Дерий, комментируя ситуацию с отсрочкой, объяснил, что военнообязанному гражданину нужно сделать в такой ситуации в первую очередь.
"Сначала отправьте заявление и документы об отсрочке заказным письмом с описью вложения", — подчеркнул юрист.
Зачем слать документы в ТЦК по почте
Дерий объяснил, зачем нужен именно такой шаг — с отправкой заявления и копий документов по почте.
"В первую очередь это будет доказательством того, что Вы хотите воспользоваться своим правом на отсрочку, если при личном визите в ТЦК они не будут регистрировать заявление об отсрочке", — отметил юрист.
Напомним, мы ранее писали о том, как украинцам оформить отсрочку, не посещая ТЦК.
Добавим, мы сообщали о том, как оформить отсрочку от мобилизации, находясь за границей.
Читайте Новини.LIVE!