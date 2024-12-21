Відстрочка онлайн за кордону - як можна надати в ТЦК документи

Скринька із поштовими відправленнями. Фото: "Новини.PRO"

Військовозобов’язані громадяни України, які опинилися за кордоном і мають право на відстрочку від мобілізації, можуть оформити її, не повертаючись на батьківщину. Але закон визначає лише одну можливість для такого дистанційного оформлення відстрочки.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Частина військовозобов’язаних громадян опинилася після початку повномасштабної російсько-української війни за кордоном.

Дехто із цих вимушених емігрантів має право на відстрочку від мобілізації.

Юристи пояснили, чи можуть вони оформити своє право на відстрочку дистанційно, не повертаючись до України.

Єдиний шлях оформлення відстрочки

Адвокат Юрій Айвазян підкреслив, що заява на оформлення відстрочки від мобілізації не може бути подана якимось уповноваженим представником громадянина.

"Заяву на відстрочку або ж на продовження відстрочки Ви повинні подати до ТЦК особисто: шляхом персональної явки, або поштою", — наголосив юрист.

Тож єдиним реальним шляхом оформлення відстрочки з-за кордону є використання поштових служб для пересилання заяви та відповідних документів, які підтверджують правомірність надання громадянину відстрочки від мобілізації.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, чи можна стати на військовий облік дистанційно.

Додамо, ми повідомляли, хто із військовозобов’язаних не зможе оформити відстрочку онлайн.