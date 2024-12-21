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Отсрочка из-за границы — как ее оформить

21 декабря 2024 00:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка онлайн за границу – как можно предоставить в ТЦК документы
Ящик с почтовыми отправлениями. Фото: "Новини.PRO"
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные граждане Украины, оказавшиеся за границей и имеющие право на отсрочку от мобилизации, могут оформить ее, не возвращаясь на родину. Но закон определяет только одну возможность для такого дистанционного оформления отсрочки.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Часть военнообязанных граждан оказалась после начала полномасштабной российско-украинской войны за границей.

Некоторые из этих вынужденных эмигрантов имеют право на отсрочку от мобилизации.

Юристы объяснили, могут ли они оформить свое право на отсрочку дистанционно, не возвращаясь в Украину.

Единственный путь оформления отсрочки

Адвокат Юрий Айвазян подчеркнул, что заявление на оформление отсрочки от мобилизации не может быть подано каким-либо уполномоченным представителем гражданина.

"Заявление на отсрочку или продолжение отсрочки Вы должны подать в ТЦК лично: путем персональной явки, или по почте", — подчеркнул юрист.

Единственным реальным путем оформления отсрочки из-за границы является использование почтовых служб для пересылки заявления и соответствующих документов, подтверждающих правомерность предоставления гражданину отсрочки от мобилизации.

Напомним, мы ранее писали о том, можно ли встать на воинский учет дистанционно.

Добавим, мы сообщали, кто из военнообязанных не сможет оформить отсрочку онлайн.

мобилизация заграница отсрочка ТЦК и СП военнообязанные

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