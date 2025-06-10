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Головна ТЦК Чи може ТЦК проігнорувати відстрочку для студента

Чи може ТЦК проігнорувати відстрочку для студента

Ua en ru
Дата публікації: 10 червня 2025 06:30
Відстрочка для студентів - коли студента можуть мобілізувати
Українські студенти. Фото: Facebook "Львівська політехніка"

Українські студенти отримують право на відстрочку від мобілізації навіть після переведення додому з іноземних вишів. Але у деяких випадках територіальний центр комплектування може не підтвердити відстрочку.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Ярослав Турчин.

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Відстрочка після переведення з польського вишу

Студенти українських вишів мають право на відстрочку від мобілізації за дотримання кількох ключових умов.

Юрист Ярослав Турчин, коментуючи ситуацію із українським студентом, який переводиться з польського навчального закладу до українського, пояснив, що і у такому випадку відстрочка можлива.

"Якщо все правильно, то звісно у Вас буде відстрочка починаючи з 25 років", — підкреслив Турчин.

Коли ТЦК може не визнати відстрочку на навчання

Юрист також додав, що згідно із законом такому громадянину треба буде знятися з обліку призовника та стати на облік військовозобов’язаних.

"При цьому, звісно, технічно можливість отримати відстрочку буде і до цього. Але ТЦК має право не визнати таку відстрочку. Такі випадки на жаль вже були і формально ТЦК правий в цьому випадку", — наголосив Ярослав Турчин.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які студенти можуть втратити відстрочку найближчим часом.

Додамо, ми повідомляли про те, чи мають право на відстрочку студенти віком 30+.

студенти навчання мобілізація відстрочка ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Автор:
Любомир Кучер
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