Відстрочка для студентів - коли студента можуть мобілізувати

Чи може ТЦК проігнорувати відстрочку для студента
Українські студенти отримують право на відстрочку від мобілізації навіть після переведення додому з іноземних вишів. Але у деяких випадках територіальний центр комплектування може не підтвердити відстрочку.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Ярослав Турчин.
Відстрочка після переведення з польського вишу
Студенти українських вишів мають право на відстрочку від мобілізації за дотримання кількох ключових умов.
Юрист Ярослав Турчин, коментуючи ситуацію із українським студентом, який переводиться з польського навчального закладу до українського, пояснив, що і у такому випадку відстрочка можлива.
"Якщо все правильно, то звісно у Вас буде відстрочка починаючи з 25 років", — підкреслив Турчин.
Коли ТЦК може не визнати відстрочку на навчання
Юрист також додав, що згідно із законом такому громадянину треба буде знятися з обліку призовника та стати на облік військовозобов’язаних.
"При цьому, звісно, технічно можливість отримати відстрочку буде і до цього. Але ТЦК має право не визнати таку відстрочку. Такі випадки на жаль вже були і формально ТЦК правий в цьому випадку", — наголосив Ярослав Турчин.
Нагадаємо, ми раніше писали про те, які студенти можуть втратити відстрочку найближчим часом.
Додамо, ми повідомляли про те, чи мають право на відстрочку студенти віком 30+.
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