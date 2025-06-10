Отсрочка для студентов - когда студента могут мобилизовать

Украинские студенты. Фото: Facebook "Львівська політехніка"

Украинские студенты получают право на отсрочку от мобилизации даже после перевода домой из иностранных вузов. Но в некоторых случаях территориальный центр комплектования может не подтвердить отсрочку.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Ярослав Турчин.

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Студенты украинских вузов имеют право на отсрочку от мобилизации при соблюдении нескольких ключевых условий.

Юрист Ярослав Турчин, комментируя ситуацию с украинским студентом, который переводится из польского учебного заведения в украинское, пояснил, что и в таком случае отсрочка возможна.

"Если все правильно, то конечно у Вас будет отсрочка начиная с 25 лет", — подчеркнул Турчин.

Когда ТЦК может не признать отсрочку на обучение

Юрист также добавил, что по закону такому гражданину надо будет сняться с учета призывника и стать на учет военнообязанных.

"При этом, конечно, технически возможность получить отсрочку будет и до этого. Но ТЦК имеет право не признать такую отсрочку. Такие случаи к сожалению уже были и формально ТЦК прав в этом случае", — подчеркнул Ярослав Турчин.

Напомним, мы ранее писали о том, какие студенты могут потерять отсрочку в ближайшее время.

Добавим, мы сообщали о том, имеют ли право на отсрочку студенты в возрасте 30+.