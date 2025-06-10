Отсрочка для студентов - когда студента могут мобилизовать

Может ли ТЦК проигнорировать отсрочку для студента
Украинские студенты получают право на отсрочку от мобилизации даже после перевода домой из иностранных вузов. Но в некоторых случаях территориальный центр комплектования может не подтвердить отсрочку.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Ярослав Турчин.
Отсрочка после перевода из польского вуза
Студенты украинских вузов имеют право на отсрочку от мобилизации при соблюдении нескольких ключевых условий.
Юрист Ярослав Турчин, комментируя ситуацию с украинским студентом, который переводится из польского учебного заведения в украинское, пояснил, что и в таком случае отсрочка возможна.
"Если все правильно, то конечно у Вас будет отсрочка начиная с 25 лет", — подчеркнул Турчин.
Когда ТЦК может не признать отсрочку на обучение
Юрист также добавил, что по закону такому гражданину надо будет сняться с учета призывника и стать на учет военнообязанных.
"При этом, конечно, технически возможность получить отсрочку будет и до этого. Но ТЦК имеет право не признать такую отсрочку. Такие случаи к сожалению уже были и формально ТЦК прав в этом случае", — подчеркнул Ярослав Турчин.
Напомним, мы ранее писали о том, какие студенты могут потерять отсрочку в ближайшее время.
Добавим, мы сообщали о том, имеют ли право на отсрочку студенты в возрасте 30+.
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