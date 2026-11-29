Військовослужбовець на прийомі у лікаря. Фото: Getty Images

Порядок проведення військово-лікарських комісій в Україні планують переглянути: Міністерство оборони готує документ, який має замінити наказ № 402. Необхідність оновлення пояснюють проблемами, що накопичилися за роки застосування чинних правил. Серед питань, що потребують врегулювання, опинилося оформлення медичних висновків, повторні огляди та перевірка обґрунтованості рішень комісій.

Поки що йдеться про підготовку реформи, а не про набрання чинності новими правилами для всіх військовозобов’язаних, повідомляють Новини.LIVE.

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Міністерство оборони вже підготувало концепцію майбутнього документа. Наступний етап передбачає узгодження його положень, розробку окремих процедур та громадське обговорення проєкту. До затвердження нового нормативного акта роботу ВЛК продовжує регулювати наказ Міноборони №402 з чинними змінами.

Що пропонують змінити в роботі комісій

Під час обговорення реформи визначили кілька напрямків, які можуть увійти до нового порядку. Серед них — обов’язкова видача громадянину документа з результатами медичного огляду, зрозуміліші умови повторного направлення до ВЛК та правила врахування раніше отриманих медичних висновків. Також розглядається додаткова медична оцінка спірних рішень, розмежування функцій Центральної ВВК та посилення персональної відповідальності фахівців.

Обговорювалися такі пропозиції:

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видавати документи за підсумками кожного медичного огляду;

чітко визначити порядок повторного проходження комісії;

передбачити додаткову експертизу спірних медичних висновків;

розмежувати контрольні та експертні повноваження Центральної ВЛК;

опрацювати механізм відповідальності за необґрунтовані рішення.

Ці ініціативи поки що не є обов’язковими вимогами: для їхнього застосування необхідно завершити підготовку документа та пройти процедуру затвердження.

Контроль за ВЛК вже посилюють

Паралельно з розробкою реформи у Збройних силах України посилюють нагляд за комісіями при ТЦК. Наприкінці жовтня 2026 року стало відомо про наказ головнокомандувача ЗСУ, який передбачає постійний моніторинг обґрунтованості висновків та перевірку якості медичних оглядів.

Особливу увагу слід приділяти правильності направлення громадян на ВЛК, оформленню документів та оцінці стану здоров’я. Завдання контролю полягає в тому, щоб виявляти необґрунтовані рішення та порушення під час проведення медичного огляду.

Які правила вже діють

Деякі процедури оновили ще до прийняття нового порядку. Військовослужбовці, які проходять лікування за кордоном, можуть пройти дистанційну ВЛК: медичні документи іноземної установи необхідно перекласти українською мовою та належним чином завірити, після чого передати через військову частину. Гарнізонна комісія розглядає повний пакет документів не більше ніж за 10 календарних днів, а військова частина має повідомити про рішення протягом трьох робочих днів після отримання довідки. Для звільнених з полону також встановлено термін проходження ВЛК — не пізніше 30 календарних днів після репатріації.

Продовжують діяти електронне оформлення постанов ВЛК та можливість отримати направлення на медичний огляд через "Резерв+" у передбачених випадках. Сама підготовка нового порядку не скасовує чинних вимог і не означає, що військовозобов’язані повинні проходити медичний огляд за ще не затвердженими правилами.

Нагадаємо, співробітники ТЦК та СП змінили алгоритм перевірки водіїв на блокпостах. Військовозобов’язані українці повинні мати відповідну відмітку в документах, щоб без проблем проходити перевірки на дорогах.

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