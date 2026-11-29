Приведення до присяги в Україні. Фото: Getty Images

Зміна граничного віку перебування в запасі може торкнутися й громадян, яких виключили з військового обліку ще до 2014 року. До такого висновку дійшов Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду, розглянувши спір щодо повторної постановки чоловіка на облік. Йдеться про осіб, яких було виключено за віковою ознакою, але які на сьогодні ще не досягли 60 років.

Відповідну постанову Верховний Суд ухвалив 9 квітня 2026 року у справі № 280/6524/24, повідомляють Новини.LIVE з посиланням на адвоката Олексія Мендруха.

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Як виник спір із ТЦК

Позивач стверджував, що у 2011 році його виключили з військового обліку після досягнення граничного віку, що діяв на той час. За його словами, відповідні відмітки були внесені до військового квитка та паспорта. Однак у 2024 році територіальний центр комплектування повторно поставив його на облік. Чоловік оскаржив це рішення, вважаючи, що раніше набутий статус не можна змінити без спеціальної законодавчої процедури.

Як суд пояснив зміну вікової межі

Під час розгляду справи Верховний Суд врахував зміни до статті 28 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу", якими у 2014 році граничний вік перебування в запасі для відповідних категорій збільшили до 60 років.

Суд дійшов висновку, що нові вікові обмеження поширюються й на громадян, яких раніше виключили з обліку після досягнення попередньої межі. У цій ситуації повторне взяття на облік не було визнано незаконним застосуванням закону задним числом, оскільки дії ТЦК відбулися вже після зміни законодавства.

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Інстанція залишила касаційну скаргу чоловіка без задоволення, а рішення попередніх судів залишила без змін. У розглянутій справі Верховний Суд визнав правомірною повторну постановку на військовий облік особи, раніше виключеної за віком, але яка не досягла нинішнього граничного віку в 60 років. Висновок стосується конкретних обставин справи і не означає, що будь-яке попереднє виключення з обліку автоматично підлягає перегляду.

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