Приведение к присяге в Украине. Фото: Getty Images

Изменение предельного возраста пребывания в запасе может затронуть и граждан, которых исключили из воинского учета еще до 2014 года. К такому выводу пришел Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, рассмотрев спор о повторной постановке мужчины на учет. Речь идет о людях, которые были исключены по возрастному основанию, но на сегодняшний день еще не достигли 60 лет.

Соответствующее постановление Верховный Суд принял 9 апреля 2026 года по делу №280/6524/24, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Алексея Мендруха.

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Как возник спор с ТЦК

Истец утверждал, что в 2011 году его исключили из воинского учета после достижения действовавшего тогда предельного возраста. По его словам, соответствующие отметки были внесены в военный билет и паспорт. Однако в 2024 году территориальный центр комплектования повторно поставил его на учет. Мужчина оспорил это решение, считая, что ранее приобретенный статус нельзя изменить без специальной законодательной процедуры.

Как суд объяснил изменение возрастного предела

При рассмотрении дела Верховный Суд учел изменения статьи 28 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", которыми в 2014 году предельный возраст пребывания в запасе для соответствующих категорий увеличили до 60 лет.

Суд пришел к выводу, что новые возрастные ограничения распространяются и на граждан, которых ранее исключили из учета по достижении прежнего предела. В этой ситуации повторная постановка на учет не была признана незаконным применением закона задним числом, поскольку действия ТЦК состоялись уже после изменения законодательства.

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Инстанция оставила кассационную жалобу мужчины без удовлетворения, а решения предыдущих судов сохранила без изменений. В рассмотренном деле Верховный Суд признал правомерной повторную постановку на воинский учет человека, ранее исключенного по возрасту, но не достигшего нынешнего предельного возраста в 60 лет. Вывод касается конкретных обстоятельств дела и не означает, что любое прежнее исключение из учета автоматически подлежит пересмотру.

Напомним, представители ТЦК и СП могут позвонить родственникам военнообязанного украинца, который находится в розыске. Вот, что надо сделать в этой ситуации.

Также Новини.LIVE писали, что работники ТЦК изменили алгоритм действий на блокпостах. Водителей могут принудительно заставить пройти ВВК, если у них не будет важного документа.