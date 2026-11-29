Военнослужащий на приеме у доктора. Фото: Getty Images

Порядок проведения военно-врачебных комиссий в Украине планируют пересмотреть: Министерство обороны готовит документ, который должен прийти на смену приказу №402. Необходимость обновления объясняют проблемами, накопившимися за годы применения действующих правил. В числе вопросов, требующих урегулирования, оказалось оформление медицинских заключений, повторные осмотры и проверка обоснованности решений комиссий.

Пока речь идет о подготовке реформы, а не о вступлении в силу новых правил для всех военнообязанных, сообщают Новини.LIVE.

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Министерство обороны уже подготовило концепцию будущего документа. Следующий этап предполагает согласование его положений, разработку отдельных процедур и общественное обсуждение проекта. До утверждения нового нормативного акта работу ВВК продолжает регулировать приказ Минобороны №402 с действующими изменениями.

Что предлагают изменить в работе комиссий

Во время обсуждения реформы обозначили несколько направлений, которые могут войти в новый порядок. Среди них обязательная выдача гражданину документа с результатами медицинского осмотра, более понятные условия повторного направления на ВВК и правила учета ранее полученных медицинских заключений. Также рассматривается дополнительная медицинская оценка спорных решений, разграничение функций Центральной ВВК и усиление персональной ответственности специалистов.

Обсуждались такие предложения:

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выдавать документы по итогам каждого медицинского осмотра;

четко определить порядок повторного прохождения комиссии;

предусмотреть дополнительную экспертизу спорных медицинских выводов;

разграничить контрольные и экспертные полномочия Центральной ВВК;

проработать механизм ответственности за необоснованные решения.

Эти инициативы пока не являются обязательными требованиями: для их применения необходимо завершить подготовку документа и пройти процедуру утверждения.

Контроль за ВВК уже усиливают

Параллельно с разработкой реформы в Вооруженных силах Украины усиливают надзор за комиссиями при ТЦК. В конце октября 2026 года стало известно о приказе главнокомандующего ВСУ, предусматривающем постоянный мониторинг обоснованности заключений и проверку качества медицинских осмотров.

Особое внимание должно уделяться правильности направления граждан на ВВК, оформлению документов и оценке состояния здоровья. Задача контроля заключается в том, чтобы выявлять необоснованные решения и нарушения при проведении медицинского освидетельствования.

Какие правила уже действуют

Некоторые процедуры обновили еще до принятия нового порядка. Военнослужащие, проходящие лечение за границей, могут пройти дистанционную ВВК: медицинские документы иностранного учреждения необходимо перевести на украинский язык и надлежащим образом заверить, после чего передать через воинскую часть. Гарнизонная комиссия рассматривает полный пакет не более 10 календарных дней, а воинская часть должна сообщить о решении в течение трех рабочих дней после получения справки. Для освобожденных из плена также установлен срок прохождения ВВК — не позднее 30 календарных дней после репатриации.

Продолжают действовать электронное оформление постановлений ВВК и возможность получить направление на медицинский осмотр через "Резерв+" в предусмотренных случаях. Сама подготовка нового порядка не отменяет действующих требований и не означает, что военнообязанные должны проходить медосмотр по еще не утвержденным правилам.

Напомним, сотрудники ТЦК и СП изменили алгоритм проверки водителей на блокпостах. Военнообязанные украинцы должны иметь важную отметку в документах, чтобы без проблем проходить проверки на дорогах.

Также Новини.LIVE писали, в каких случаях в приложении "Резерв+" остается отметка о штрафе даже после того как он был погашен. Есть несколько вариантов исправить ситуацию.